На Кіровоградщині співробітниця МСЕК вимагала хабар «за інвалідність» від… паралізованого захисника України (фото)

Незважаючи на те, що наразі правоохоронці активно перевіряють членів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на причетність до оформлення липових інвалідностей, а вже колишній генпрокурор Андрій Костін мусив подати у відставку на тлі скандалів з інвалідностями співробітників прокуратури, все ще знаходяться люди, які намагаються нажитися на цій сфері. І не тільки на тих, хто хоче оформити собі фіктивну інвалідність.

ВІДЕО ДНЯ

Так, на Кіровоградщині керівниця районної МСЕК, яка є одночасно депутаткою міськради, вимагала хабар за оформлення інвалідності у… паралізованого воїна ЗСУ. Як повідомляють в СБУ, за пожиттєве встановлення інвалідності пораненому вона зажадала 2 тисячі доларів.

Фото СБУ

Боєць отримав тяжке поранення уламками російської керованої авіабомби навесні 2023 року під час боїв за Часів Яр. Внаслідок цього ліва сторона його тіла була паралізована.

РЕКЛАМА

Чиновницю, яка планувала нажитися на захисникові, затримали під час отримання грошей. Їй інкримінують ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), санкція статті — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в МОЗ заявляли про реформу системи МСЕК. Планується, що з січня 2025 року оцінюванням здоров'я займатимуться лікарі-практики на базі багатопрофільних лікарень і що система будет «прозорою», а ризики — «мінімалізованими».

РЕКЛАМА

Фото СБУ

РЕКЛАМА

223

Читайте нас у Facebook