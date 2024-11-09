«Може, переспимо?»: Даша Астастаф'єва з гумором відповіла на непристойну пропозицію у Instagram (фото)

Співачка та модель Даша Астаф'єва, яка раніше розповідала, як до неї ставляться близькі бойфренда, влаштувала нову фотосесію, позуючи у сірій довгій сукні, та отримала «непристойну пропозицію».

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«Осіннє. Просте, зрозуміле, огортаюче», — таким коментарем вона супроводила кілька фотографій, що були викладені на її сторінці в соцмережах. На деяких з них трохи видні груди Астаф'євої, які вона прикриває руками.

Фото з instagram

Фото з instagram

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Фото з instagram

Фото з instagram

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Фоловери та друзі наговорили Даші купу компліментів. Але на цьому історія не закінчилася.

В сторіз Астаф'єва виклала колаж, поєднавши своє фото та фотографію чоловіка з дружиною та дитиною. Таким чином вона відреагувала на пропозицію інтернет-користувача переспати з ним.

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Фото з instagram

«Чий переспун?» — запитала Даша Астаф'єва. На це миттєво відреагували фоловери, які пішли шукати чоловіка, що зробив співачці цю пропозицію. «Я одна зайшла в коменти, щоб знайти того самого «может пєпєспім?» — пожартувала одна із фоловерок Астаф'євої. «Такс, я тут прийшла шукати спунів. Ану признавайтеся хто б спав?» — доєднанался до неї друга.

Втім, це була не єдина така «пропозиція». Принаймні, чоловіки, які її озвучили, на фото не те, щоб схожі. Даша Астаф'єва відреагувала смайликами, які регочуть, на ще один подібний коментар.

Раніше співачка, яка займається волонтерством, розповіла про свої життєві правила, серед яких, зокрема, такі як «донать, відпочинь і знову донать».

Фото з instagram

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