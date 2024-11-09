Дженніфер Лопес заслужила похвалу Бена Аффлека та побувала на прем'єрі фільму

Дженніфер Лопес з’явилася на британській прем’єрі фільму «Нестримні» у Лондоні. У фільмі розповідається історія борця Ентоні Роблса, який, народившись з однією ногою, подолав всі труднощі і виграв національний чемпіонат з боротьби, пише видання Marca.

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Співачка та акторка була тепло одягнена в стильну білу сукню-светр з високим горлом і затишну хутряну куртку в тон.

Роблс, який привернув увагу країни у 2011 році, вигравши чемпіонат NCAA з боротьби, попри те, що народився з однією ногою, відвідав захід разом зі своєю матір'ю Джуді Роблс, яку Лопес зіграла у фільмі.

«Я не можу дочекатися, коли ви побачите цей фільм!!! — написала Джей Ло в соцмережах. - Це мій улюблений фільм. Це фільми, які зараз потрібні світові більше, ніж будь-коли. Такі, що надихають, хвилюють, та дуже емоційні. Часом важко дивитися, але такі справжні та такі зворушливі. Фільм змусить вас радіти, а ви стримуватимете сльози. Він вийде в кінотеатрах лише 6 грудня, але фільм буде ідеальним, щоб його подивилася ваша родина на Різдво. Це наш подарунок, щоб познайомити вас з історією цієї надихаючої НЕСТРИМНОЇ сім’ї».

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Лондонська прем'єра відбулася невдовзі після того, як Бен Аффлек, колишній чоловік Лопес, високо оцінив її роботу у фільмі. Продюсерська компанія Аффлека, Artists Equity, заснована разом з Меттом Деймоном, випустила «Нестримних», хоча Аффлек не відвідав показ фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні.

«Нестримні» — це зовсім інший фільм, але в певному сенсі він так само вкорінений у пристрасті справді талановитих художників, — сказав Аффлек. - Голденберг, Дженніфер, Дон Чідл, Джарел і Боббі Каннавале — усі були дуже захоплені цим фільмом".

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Раніше Дженніфер Лопес здивувала шанувальників образом у дуже коротких шортах.

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