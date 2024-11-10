Тост з авокадо й омлетом: чудовий варіант для сніданку
Мабуть, один з найпопулярніших сніданків, які замовляють в кафе, — яэшня. І це не дивно, адже такий сніданок дуже корисний, ситний і смачний. Різновидів авокадо-тостів теж дуже багато. Цей рецепт ви легко зможете повторити вдома, пише фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
- 2 скибки цілозернового хліба
- 1 авокадо
- 2 яйця
- 20 г молока
- Копчена паприка
- Сіль, перець, сік лимона
- Зелень для подачі
Приготування:
Хліб посушити на пательні з антипригарним покриттям до рум’яного кольору. Авокадо порізати тоненькими смужками, приправити та збризнути соком лимона.
Приготувати ніжний омлет. Змішати яйця, молоко, сіль. Вилити на розігріту пательню з оливковою олією. Омлет готувати на слабкому вогні й безперервно мішати силіконовою лопаткою. Головне не перетримати, а зняти, коли він ще ніжний.
На одну частину хліба викласти авокадо, на іншу — омлет. Посипати дрібкою копченої паприки та зеленню.
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