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Тост з авокадо й омлетом: чудовий варіант для сніданку

16:20 10 листопада 2024
Тост з авокадо та омлетом

Мабуть, один з найпопулярніших сніданків, які замовляють в кафе, — яэшня. І це не дивно, адже такий сніданок дуже корисний, ситний і смачний. Різновидів авокадо-тостів теж дуже багато. Цей рецепт ви легко зможете повторити вдома, пише фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

  • 2 скибки цілозернового хліба
  • 1 авокадо
  • 2 яйця
  • 20 г молока
  • Копчена паприка
  • Сіль, перець, сік лимона
  • Зелень для подачі

Приготування:

Хліб посушити на пательні з антипригарним покриттям до рум’яного кольору. Авокадо порізати тоненькими смужками, приправити та збризнути соком лимона.

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Приготувати ніжний омлет. Змішати яйця, молоко, сіль. Вилити на розігріту пательню з оливковою олією. Омлет готувати на слабкому вогні й безперервно мішати силіконовою лопаткою. Головне не перетримати, а зняти, коли він ще ніжний.

На одну частину хліба викласти авокадо, на іншу — омлет. Посипати дрібкою копченої паприки та зеленню.

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Раніше «ФАКТИ» публікували дуже легкий рецепт печива з трьох інгредієнтів. А також розповідали, як приготувати бюджетний сніданок на всю сім’ю — ситні сирні палички на кефірі.

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