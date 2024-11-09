Дуже легкий рецепт печива: в основі — всього три інгредієнти

Якщо ви все ще в полоні у міфу про те, що пекти печиво — це дуже складно, час розвінчати цей міф раз і назавжди. Освоївши технологію, ви зможете пекти його, коли захочеться. Крім того, що це смачно, ви заощадите чимало грошей, адже магазинне печиво коштуватиме значно дорожче.

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Якщо у вас у сім'ї є діти, то приготування печива — це кулінарний ритуал, який дитина запам'ятає на все життя.

Рецептом ласощів, в основі якого лише три інгредієнти — яйця, цукор та борошно, поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це печиво ідеальне до чаю чи кави, — каже Елла Іванова. — Простота приготування ласощів вас здивує. А смак перевершить ваші очікування.

Печиво із цукровою пудрою РЕКЛАМА 4 великі яйця або 5 маленьких (приблизно 220 г)

100 — 130 г цукру

170 г борошна

Цукрова пудра для посипання

Яйця збити із цукром. Додати просіяне борошно. Тісто відсадити на лист, покритий пергаментом. Дати постояти хвилину. Посипати цукровою пудрою для утворення скоринки.

Випікаємо при температурі 180 градусів 12−15 хвилин.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт бюджетного сніданку на всю сім'ю — ситні сирні палички на кефірі. А до свята скористайтеся безпрограшним варіантом — слойки з пряними яблуками та м'ятою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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