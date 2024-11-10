Ні, сама не буде: Дженніфер Лопес зізналась, де і з ким проведе різдвяну відпустку після розлучення
Світ був шокований новиною про розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека 20 серпня. Оскільки до сезону різдвяних відпусток залишилося зовсім мало часу, Джей Ло поділилася, як вона її проведе. І ні, наголосила зірка, вона не буде сама на Різдво. Виявляється Лопес мріє провести зимові свята зі рідними, пише Marca.
«Це був досить насичений рік для мене, і найбільше я з нетерпінням чекаю провести час зі своїми дітьми та сім’єю, які приїхали зі Східного узбережжя, — сказала 55-річна Дженніфер. — Канікули — це дуже особливий час для нас, і вони завжди були такими, відтоді як я була маленькою дівчинкою. Я дуже чекаю тих моментів, коли зможу бути зі своїми сестрами й просто відпочити, повеселитися і створити нові спогади».
У Лопес є дві молодші сестри: Лінда, з якою у неї дуже близькі стосунки, і Леслі. Лінду Джей Ло називає найкращою подругою.
«Ми не бачимося цілий рік, тому користуємося нагодою, щоб дізнатися, що кожен робить і як складається життя. Це дійсно чудовий час. Мені це дуже подобається», — сказала Джей Ло о про свята, додавши, що настав час «збавити темп» і «насолодитися» перебуванням разом.
З Дженніфер також буде її матір Гвадалупе Родрігес та діти-близнюки Макс і Еммі.
Цього року місцем, де Лопес і її сім'я святкуватимуть Різдво, буде її будинок у Беверлі-Хіллз, який вона ділила з Беном Аффлеком до розлучення. Особняк на 12 кімнат з 24 санвузлами був придбаний у травні 2023 року. Цю нерухомість виставили на продаж 11 липня цього року за ціною 68 мільйонів доларів. Джей Ло скористалася тим фактом, що нерухомість не була продана, щоб насолодитися Різдвом саме тут.
Фото: getty images67
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