Ні, сама не буде: Дженніфер Лопес зізналась, де і з ким проведе різдвяну відпустку після розлучення

Світ був шокований новиною про розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека 20 серпня. Оскільки до сезону різдвяних відпусток залишилося зовсім мало часу, Джей Ло поділилася, як вона її проведе. І ні, наголосила зірка, вона не буде сама на Різдво. Виявляється Лопес мріє провести зимові свята зі рідними, пише Marca.

ВІДЕО ДНЯ

«Це був досить насичений рік для мене, і найбільше я з нетерпінням чекаю провести час зі своїми дітьми та сім’єю, які приїхали зі Східного узбережжя, — сказала 55-річна Дженніфер. — Канікули — це дуже особливий час для нас, і вони завжди були такими, відтоді як я була маленькою дівчинкою. Я дуже чекаю тих моментів, коли зможу бути зі своїми сестрами й просто відпочити, повеселитися і створити нові спогади».

У Лопес є дві молодші сестри: Лінда, з якою у неї дуже близькі стосунки, і Леслі. Лінду Джей Ло називає найкращою подругою.

«Ми не бачимося цілий рік, тому користуємося нагодою, щоб дізнатися, що кожен робить і як складається життя. Це дійсно чудовий час. Мені це дуже подобається», — сказала Джей Ло о про свята, додавши, що настав час «збавити темп» і «насолодитися» перебуванням разом.

РЕКЛАМА

З Дженніфер також буде її матір Гвадалупе Родрігес та діти-близнюки Макс і Еммі.

Цього року місцем, де Лопес і її сім'я святкуватимуть Різдво, буде її будинок у Беверлі-Хіллз, який вона ділила з Беном Аффлеком до розлучення. Особняк на 12 кімнат з 24 санвузлами був придбаний у травні 2023 року. Цю нерухомість виставили ​​на продаж 11 липня цього року за ціною 68 мільйонів доларів. Джей Ло скористалася тим фактом, що нерухомість не була продана, щоб насолодитися Різдвом саме тут.

РЕКЛАМА

Фото: getty images

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook