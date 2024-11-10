Фаршировані печериці: оригінальна та красива гаряча закуска

Фаршировані та запечені в духовці гриби дуже ароматні. Це рецепт оригінальна та красива страва, ділиться кулінарка Тетяна Якубук.

Складники: ВІДЕО ДНЯ Печериці свіжі — 0,5 кг

Плавлений сирок гарної якості — 1 шт.

Домашній майонез — 1 столова ложка

Яйце куряче — 1 шт.

Сметана - 1 столова ложка

Сіль — на смак

Приготування:

Гриби добре помити й просушити паперовим рушничком. Акуратно відділити ніжки від шапочок. Ніжки дрібно нарізати та посмажити на сухій сковороді до випаровування води.

РЕКЛАМА

До гарячих грибів одразу потерти плавлений сирок. Додати майонез, перемішати, посолити (за потреби). Нафарширувати шапочки начинкою. Викласти нафаршировані шапочки до форми.

Яйце й сметану перемішати. Змастити зверху гриби. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Витягнути і ще раз змастити гриби. Допікати ще 15 хвилин.

РЕКЛАМА

Витягнути, відварити картопельки і смакувати.

Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова поділилася цікавим рецептом чизкейка з лососем та гарбузом.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook