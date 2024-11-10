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Фаршировані печериці: оригінальна та красива гаряча закуска

20:05 10 листопада 2024
Фаршировані печериці

Фаршировані та запечені в духовці гриби дуже ароматні. Це рецепт оригінальна та красива страва, ділиться кулінарка Тетяна Якубук.

Складники:

  • Печериці свіжі — 0,5 кг
  • Плавлений сирок гарної якості — 1 шт.
  • Домашній майонез — 1 столова ложка
  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Сметана - 1 столова ложка
  • Сіль — на смак

Приготування:

Гриби добре помити й просушити паперовим рушничком. Акуратно відділити ніжки від шапочок. Ніжки дрібно нарізати та посмажити на сухій сковороді до випаровування води.

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До гарячих грибів одразу потерти плавлений сирок. Додати майонез, перемішати, посолити (за потреби). Нафарширувати шапочки начинкою. Викласти нафаршировані шапочки до форми.

Яйце й сметану перемішати. Змастити зверху гриби. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Витягнути і ще раз змастити гриби. Допікати ще 15 хвилин.

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Витягнути, відварити картопельки і смакувати.

Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова поділилася цікавим рецептом чизкейка з лососем та гарбузом.

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