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Фаршировані печериці: смачно як у ресторані

22:31 19 січня 2024
Фаршировані печериці

Є люди, які вважають, що найсмачніша їжа — у ресторані. Інші переконані, що немає нічого кращого за домашню їжу. Але те, що домашні ласощі обійдуться дешевше за ресторанні, в цьому ніхто не сумнівається.

Страва, рецептом якої поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, переконає вас у цьому. Фаршировані печериці можна подати на вечерю, оскільки процес приготування не забере багато часу.

Цей рецепт варто взяти на замітку.

— Готувати цю страву — справжнє задоволення, — каже Елла Іванова. — Аромат і смак печериць з начинкою вище всіх похвал. До речі, начинка може бути різною. Ви можете проявити фантазію. Замість вершків можна використовувати м'який сир.

Фаршировані печериці

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  • 3 великих печериці
  • 1 маленька цибулина
  • Часник
  • 30 г сиру
  • 50 г вершків
  • Перець
  • Сіль

У печериці відрізати ніжку, подрібнити її і посмажити з цибулею, додавши вершки та часник. Начинити цією сумішшю шапочку гриба, яку попередньо збризнули олією. Запекти до готовності, посипавши грибочок тертим твердим сиром.

Запікаємо при 190−200 градусах хвилин 12−15.

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Смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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