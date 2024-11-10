Чизкейк з лососем та гарбузом: відома кулінарка поділилася цікавим рецептом

В холодні осінні дні господині часто готують поживні страви, наприклад, смачний грузинський суп за рецептом Alina FooDee. Або паелью з курки, як це робить одесит Савва Лібкін.

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А от суддя «Майстер Шеф» Тетяна Литвинова разом з продюсеркою Наталкою Карпою запропонували рецепт смачного чизкейку без випічки.

Готується страва з лососем та карамелізованим гарбузом. Хоча ця страва холодна, але дуже яскрава, вражає неповторним смаком та різними барвами.

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За словами кулінарки, чизкейк виходить неймовірно ніжним, а солоний огірочок надає страві легкої кислинки та приємної хрусткої текстури.

Інгредієнти:

Для основи:

Печиво зернове — 500 г

Рукола — 100 г

Вода — 100 г

Оливкова олія — 100 г

Масло вершкове розтоплене — 100 г

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Для начинки:

Крем сир — 500 г

Лосось — 200 г

Вершки 20% - 200 г

Солоний огірок — 200 г

Гарбуз — 250 г

Для карамелізації гарбуза:

Апельсин — 1 шт

Гарбузове пюре — 150 г

Желатин — 10 г

Олія — 10 г

Вода — 80 г.

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Приготування:

Подрібнити блендером руколу й печиво з додаванням олії та розтопленого вершкового масла.

Коржик для чизкейка сформувати у роз'ємній формі.

Крем сир змішати з вершками.

У форму поверх печива з руколою покласти шар сиру, потім шар солоних огірків, порізаних на шматочки.

Зверху знов шар сиру. Поверх шар лосося.

Кожний шар потрібно притрамбовувати, щоб у чизкейку не було пустот.

Гарбуз карамелізувати з додаванням соку апельсина та вершкового масла.

Додати до нього рідкий желатин й добре розмішати.

Полити зверху чизкейк гарбузовим пюре, розрівняти й поставити у холодильник на 2 години, щоб всі продукти у чизкейку з'єдналися.

Нагадаємо, з гарбуза можна приготувати домашній майонез за рецептом кулінарки Елли Іванової, або гарбузову ікру від блогерки Наталії Азарчик.

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