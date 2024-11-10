Чизкейк з лососем та гарбузом: відома кулінарка поділилася цікавим рецептом
В холодні осінні дні господині часто готують поживні страви, наприклад, смачний грузинський суп за рецептом Alina FooDee. Або паелью з курки, як це робить одесит Савва Лібкін.
А от суддя «Майстер Шеф» Тетяна Литвинова разом з продюсеркою Наталкою Карпою запропонували рецепт смачного чизкейку без випічки.
Готується страва з лососем та карамелізованим гарбузом. Хоча ця страва холодна, але дуже яскрава, вражає неповторним смаком та різними барвами.
За словами кулінарки, чизкейк виходить неймовірно ніжним, а солоний огірочок надає страві легкої кислинки та приємної хрусткої текстури.
Інгредієнти:
Для основи:
Печиво зернове — 500 г
Рукола — 100 г
Вода — 100 г
Оливкова олія — 100 г
Масло вершкове розтоплене — 100 г
Для начинки:
Крем сир — 500 г
Лосось — 200 г
Вершки 20% - 200 г
Солоний огірок — 200 г
Гарбуз — 250 г
Для карамелізації гарбуза:
Апельсин — 1 шт
Гарбузове пюре — 150 г
Желатин — 10 г
Олія — 10 г
Вода — 80 г.
Приготування:
Подрібнити блендером руколу й печиво з додаванням олії та розтопленого вершкового масла.
Коржик для чизкейка сформувати у роз'ємній формі.
Крем сир змішати з вершками.
У форму поверх печива з руколою покласти шар сиру, потім шар солоних огірків, порізаних на шматочки.
Зверху знов шар сиру. Поверх шар лосося.
Кожний шар потрібно притрамбовувати, щоб у чизкейку не було пустот.
Гарбуз карамелізувати з додаванням соку апельсина та вершкового масла.
Додати до нього рідкий желатин й добре розмішати.
Полити зверху чизкейк гарбузовим пюре, розрівняти й поставити у холодильник на 2 години, щоб всі продукти у чизкейку з'єдналися.
Нагадаємо, з гарбуза можна приготувати домашній майонез за рецептом кулінарки Елли Іванової, або гарбузову ікру від блогерки Наталії Азарчик.77
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