Все не так просто: президент Фінляндії різко відреагував на заяву Китаю щодо росії

Не встиг президент Фінляндії Александр Стубб покинути Китай після візиту, як міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив думку своєї країни щодо відносин з росією. Він заявив, що розвиток китайсько-російських відносин не завдає шкоди третім сторонам і не може бути предметом впливу з боку третіх сторін, пише Politiikka.

ВІДЕО ДНЯ

Стубб зазначив, що з цієї заяви не можна зробити висновок, що президент Сі Цзіньпін не дослухався до жорстких послань, надісланих йому президентом Фінляндії.

«Мета цих поїздок полягає в тому, щоб донести певні питання й послання. Звичайно, ми не можемо очікувати, що на основі однієї розмови президент Сі скаже: «Гаразд, це все: ми змінюємо нашу лінію», — вважає Стубб.

Однак сам Александр Стубб у минулому говорив, що Сі міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком президенту путіну. У Китаї Сі сказав Стуббу, що все не так просто.

РЕКЛАМА

Президент Фінляндії підкреслює, що було важливо донести до Сі думку про наслідки тісних відносин між Китаєм і росією для його відносин з Європою. Стубб і Сі домовилися, що вони можуть обмінюватися повідомленнями в майбутньому, якщо це буде необхідно. Александр Стубб сподівається, що Сі Цзіньпін зможе обговорити з путіним, наприклад, позицію Фінляндії щодо війни в Україні.

«Ось чому я намагаюся підкреслити, що відносини Китаю з росією мають прямий вплив на відносини Китаю з Європою. І що продаж або посередництво у продажу товарів подвійного призначення росії становить загрозу безпеці Європи та Фінляндії», — сказав Стубб.

РЕКЛАМА

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб говорив, що його країна продовжить підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно. Він також заявляв, що Україна мала повне право вторгнутися в Курську область.

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook