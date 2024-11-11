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Спорт

Віцечемпіон Олімпійських ігор розлучився з колишньою Леонардо ді Капріо (фото)

11:44 11 листопада 2024
Томмі Хаас та Сара Фостер

Віцечемпіон Олімпійських ігор-2000, знаменитий 46-річний німецький тенісист Томмі Хаас розлучився зі своєю коханою — 43-річною американською акторкою Сарою Фостер, повідомляє Bild.

Про це американка розповіла, ставши гостею шоу Sirius XM Jeff Lewis Live. При цьому вона підкреслила, що вони з Томмі продовжують жити в одному будинку в Лос-Анджелесі, але більше не ділять спальню.

Колишня зірка тенісу та актриса познайомилися у 2006 році та побралися у грудні 2008 року, але досі так і не одружилися. 15 листопада 2010 року у них народилася дочка Валентина, а 11 листопада 2015 року — друга дочка Жозефіна.

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До речі, батько знаменитого тенісиста, виходець із Австрії Петер Хаас — чемпіон Європи з дзюдо, а ще однокласник Арнольда Шварценеггера. А от тато актриси — володар 16 нагород Ґреммі, знаменитий музичний продюсер Девід Фостер.

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Додамо, що до Хааса Сара Фостер зустрічалася зі знаменитим актором Леонардо ді Капріо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний тенісист Борис Беккер одружився втретє.

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Фото GC Images, Instagram

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