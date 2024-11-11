Принц Гаррі та Меган Маркл незадоволені перемогою Трампа: стали відомі причини

Перед президентськими виборами у США 2024 року герцог і герцогиня Сассекські заохочували своїх послідовників голосувати, але не підтримали жодного з кандидатів. Проте багато хто стверджував, що вони схиляються до Демократичної партії. Повідомляється, що Маркл як громадянка США незадоволена переобранням Трампа, пише hindustantimes.

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У відеозверненні Time 100 Меган Маркл описала президентські перегони як «найважливіші вибори в нашому житті», закликаючи американців скористатися своїм правом голосу. Принц Гаррі, який не є громадянином США, зазначив, що не зможе проголосувати на виборах 2024 року, додавши, що він ніколи не голосував у Великій Британії через традицію політичного нейтралітету королівської родини. Напередодні виборів 2020 року між Джо Байденом і Дональдом Трампом принц Гаррі та Меган Маркл з’явилися у відеозверненні, в якому закликали американців «відкидати мову ненависті, дезінформацію та онлайн-негатив». Хоча вони прямо не назвали кандидата, багато хто сприйняв це як підтримку демократів.

Їхнє відео спричинило критику зі звинуваченнями в тому, що воно порушує протокол Великобританії, який вимагає політичного нейтралітету від чинних членів королівської сім’ї. На той час герцог і герцогиня Сассекські вже пішли зі своїх вищих королівських посад.

Раніше цього року Дональд Трамп прокоментував переїзд Гаррі до Каліфорнії, заявивши, що адміністрація Байдена була «надто люб’язною» з ним. «Я б не захищав його. Він зрадив королеву. Це непростимо. Він був би сам, якби це залежало від мене», — сказав Трамп The Express.

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Він також погрожував депортувати Гаррі під час його другого терміну.

Ще у 2020 році, коли Гаррі та Меган переїхали до Лос-Анджелеса, Трамп зазначив, що вони повинні «платити» за свою безпеку. Після того, як Меган Маркл закликала американців голосувати за Джо Байдена, Трамп додав: «Я не її фанат. Я бажаю удачі Гаррі, йому це знадобиться».

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Лідер республіканців разом з іншими членами партії відкрито критикував принца Гаррі на тлі суперечки щодо візи, припускаючи, що адміністрація Джо Байдена була «надто милостивою» до нього після його переїзду до США. Деякі королівські спостерігачі вважають, що нещодавня купівля будинку Гаррі та Меган у Португалії може послужити «запасним» планом, якщо виникнуть додаткові проблеми з візою. Суперечка навколо візового статусу Гаррі посилилася на початку цього року після того, як він детально розповів про вживання наркотиків у своїх мемуарах Spare, зізнавшись у вживанні таких речовин, як марихуана, кокаїн і психоделічні гриби.

Королівський експерт Г’юго Вікерс сказав Express UK: «Я зовсім не здивувався б, якби Трамп раптом сказав: „Так, я відправляю принца Гаррі з цієї країни“. Я вважаю, що було б дуже розумно розглянути можливість жити в іншому місці. З погляду сторонньої людини, наявність резервного плану має сенс».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Меган Маркл паніка через останні кроки принца Гаррі.

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