Переселенці можуть оформити виплату фінансової допомоги від держави в «Дії»: як це зробити

Внутрішні переселенці, які не отримують великих доходів, можуть подати онлайн-заявку на допомогу на проживання від держави через застосунок «Дія» одразу на всю родину. Йдеться про 2 тисячі на дорослу людину та 3 тисячі на дитину чи людину з інвалідністю.

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На урядовому порталі зазначили, що сервісом можуть скористатися лише ті, хто ще не має довідки ВПО. Люди, які виїхали за кордон чи знаходяться на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку та фінансову допомогу, оскільки не є внутрішньо переміщеними особами.

Також в уряді розповіли, як подати заявку на допомогу, оновивши «Дію» до останньої версії:

Вибрати розділ «Сервіси», далі — «Послуги для ВПО», далі — «Допомога для ВПО».

Вказати місце проживання та підтвердити геолокацію.

Якщо в родині є дитина, можна оформити статус переселенця і на неї, додавши свідоцтво про народження вручну. Також документ може додатися автоматично. Якщо дітей немає, то потрібно вибрати кнопку «Зареєструватися без дітей».

Вибрати картку єПідтримка, а якщо її нема, то оформити в одному з банків-партнерів.

Вказати, яка вашій родині чи вам потрібна допомога: медична, освітня, гуманітарна підтримка тощо.

Вказати контактні дані.

Після того, як ви відправите заявку, довідка ВПО з'явиться у застосунку. Кошти на для всіх членів вашої сім'ї надходитимуть на картку єПідтримка.

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Нагадаємо, що уряд схвалив експериментальний проєкт з надання ВПО субсидії для оплати вартості оренди житла. Відповідні заявки можна буде подавати у січні наступного року.

Фото Pixabay

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