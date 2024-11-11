У ніч на суботу, 16 листопада, на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні (США) відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане 8-раундовий поєдинок у суперважкій вазі між легендарним 58-річним Майком Тайсоном (50 перемог, 44 з них — нокаутом, 6 поразок) та ютубером-мільйонером 27-річним Джейком Полом (10 перемог, 7 з них — нокаутом, 1 поразка), який 21 липня нокаутував ексбійця UFC Майка Перрі.

ВІДЕО ДНЯ

До речі, саме 21 липня Пол мав битися з Тайсоном, але бій був перенесений на листопад через проблеми зі здоров'ям у легенди боксу.

Наразі довгоочікуваний поєдинок, схоже, відбудеться. Як повідомляє Daily Loud, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон отримає за бій близько 20 мільйонів доларів, гонорар Джейка Пола становитиме вдвічі більше — 40 мільйонів.

Поки що Пол зробив легенді боксу незвичайний подарунок. Джейк вручив Тайсону білого голуба, зізнавшись, що витратив купу грошей на цей презент. «Я згодую його своєму яструбу», — несподівано відреагував на подарунок Залізний Майк.

Нагадаємо, що Майк Тайсон, який зізнався, як скоротив термін тюремного ув'язнення (1992-го боксера засудили на шість років позбавлення волі за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон, але він провів за ґратами менше трьох років і вийшов на волю 1995-го), свій останній бій провів у 2005 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Майк Тайсон побив до крові попутника на борту літака.

РЕКЛАМА

Фото X Happy Panch

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook