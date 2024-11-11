З нового року «вчительську тисячу» отримуватимуть не всі освітяни: кого «обділять»

Нещодавно в Україні Кабмін встановив для українських вчителів щомісячну надбавку до основної заробітної плати у розмірі 1000 грн. Водночас доплати отримають не всі освітяни. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в етері телемарафону.

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Так, рішення уряду не розповсюджується на вихователів дитячих садків, викладачів закладів професійної-технічної та коледжів.

Лісовий повідомив, що МОН працює над розробкою механізмів доплат для цих категорій педагогічних працівників, однак фінансування цих витрат здебільшого покладено на органи місцевого самоврядування.

«Нам потрібно розробити механізми, які дозволять платити більше тим громадам, які мають на це можливості», — сказав міністр.

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Як писали «ФАКТИ», соціальні стандарти в Україні не зростатимуть. На попередньому рівні залишаться мінімальна зарплата — 8 000 гривень, середній прожитковий мінімум — 2 920 гривень, у тому числі для дітей залежно від віку — від 2 563 до 3 196 гривень та працездатних осіб — 3 028 гривень. При цьому, згідно з прогнозами КМУ, інфляція у 2025 році може становити до 9,5%.

Фото: Pixabay

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