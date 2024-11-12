У Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу: горів резервуар
В ніч на 12 листопада в росії під удар невідомих дронів знов потрапила нафтобаза. Цього разу у Бєлгородській області, виникла пожежа.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зокрема, в повідомленнях йдеться про те, що керівник регіону В'ячеслав Гладков зазначив, що інцидент стався на території Старооскольського міського округу.
Там нібито дрони Збройних сил України атакували нафтобазу. За підсумком виникла пожежа, яку "оперативно загасили".
"Внаслідок вибуху один з резервуарів спалахнув. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували спалах. Постраждалих немає", - написав Гладков.
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада в російському Брянську дрони атакували військову частину. В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження по складах з боєприпасами на Брянщині.90
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