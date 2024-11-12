У Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу: горів резервуар

В ніч на 12 листопада в росії під удар невідомих дронів знов потрапила нафтобаза. Цього разу у Бєлгородській області, виникла пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зокрема, в повідомленнях йдеться про те, що керівник регіону В'ячеслав Гладков зазначив, що інцидент стався на території Старооскольського міського округу.

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Там нібито дрони Збройних сил України атакували нафтобазу. За підсумком виникла пожежа, яку "оперативно загасили".

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"Внаслідок вибуху один з резервуарів спалахнув. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували спалах. Постраждалих немає", - написав Гладков.

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Нагадаємо, в ніч на 10 листопада в російському Брянську дрони атакували військову частину. В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження по складах з боєприпасами на Брянщині.

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