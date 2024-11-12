Чарівно смачні вергуни: дуже бюджетні ласощі
Осінь — час смачної випічки. За вікном холод, дощ і сльота, а в домі тепло і пахне смаколиками. І це теж робить осінню пору казковою та чарівною.
Одне з улюблених ласощів у багатьох — вергуни. Вони мають давню історію. А приготувати їх насправді нескладно. До того ж, це дуже бюджетні ласощі.
Рецептом вергунів поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Що тонше розкачане тісто, то вергуни хрусткіші, — каже Елла Іванова. — Подавайте до чаю — це дуже смачно.
Вергуни
- 150 г теплого кефіру
- 1 яйце
- 80 г цукру
- Сіль
- 5 г ванільного цукру
- 6 г розпушувача
- 350 г борошна
Змішуємо теплий кефір із сіллю, цукром, яйцем, ванільним цукром. З'єднуємо з борошном і розпушувачем. Замішуємо м'яке тісто. Загортаємо в плівку і залишаємо на тридцять хвилин за кімнатної температури.
Розкачуємо. Нарізаємо на ромбики. Посередині кожного робимо надріз і вивертаємо один край, формуючи вергуни.
Розігріваємо на сковорідці олію для смаження. Смажимо до готовності. Готові вергуни посипаємо цукровою пудрою. І смачного!
Нагадаємо рецепт трубочок із кремом без випічки.
Фото з альбому Елли Іванової24
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