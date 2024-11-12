41.13 / 41.70 43.95 / 44.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чарівно смачні вергуни: дуже бюджетні ласощі

21:59 12 листопада 2024
Вергуни

Осінь — час смачної випічки. За вікном холод, дощ і сльота, а в домі тепло і пахне смаколиками. І це теж робить осінню пору казковою та чарівною.

Одне з улюблених ласощів у багатьох — вергуни. Вони мають давню історію. А приготувати їх насправді нескладно. До того ж, це дуже бюджетні ласощі.

Рецептом вергунів поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Що тонше розкачане тісто, то вергуни хрусткіші, — каже Елла Іванова. — Подавайте до чаю — це дуже смачно.

Вергуни

РЕКЛАМА
  • 150 г теплого кефіру
  • 1 яйце
  • 80 г цукру
  • Сіль
  • 5 г ванільного цукру
  • 6 г розпушувача
  • 350 г борошна

Змішуємо теплий кефір із сіллю, цукром, яйцем, ванільним цукром. З'єднуємо з борошном і розпушувачем. Замішуємо м'яке тісто. Загортаємо в плівку і залишаємо на тридцять хвилин за кімнатної температури.

Розкачуємо. Нарізаємо на ромбики. Посередині кожного робимо надріз і вивертаємо один край, формуючи вергуни.

РЕКЛАМА

Розігріваємо на сковорідці олію для смаження. Смажимо до готовності. Готові вергуни посипаємо цукровою пудрою. І смачного!

Нагадаємо рецепт трубочок із кремом без випічки.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

24

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Левам — «Сонце», Близнюкам — «Маг», а Тельцям — «Імператриця»: Таро-прогноз на 12 листопада

дівчина

Успіх повертається: у кого зі знаків зодіаку мрії здійсняться до кінця тижня

Гривні

Десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ: хто в зоні ризику

Холостяк&nbsp;— Алексанбр Будько «Терен»

Ідіотське рішення: мережа після другого випуску накинулася на самого Холостяка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту