Чарівно смачні вергуни: дуже бюджетні ласощі

Осінь — час смачної випічки. За вікном холод, дощ і сльота, а в домі тепло і пахне смаколиками. І це теж робить осінню пору казковою та чарівною.

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Одне з улюблених ласощів у багатьох — вергуни. Вони мають давню історію. А приготувати їх насправді нескладно. До того ж, це дуже бюджетні ласощі.

Рецептом вергунів поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Що тонше розкачане тісто, то вергуни хрусткіші, — каже Елла Іванова. — Подавайте до чаю — це дуже смачно.

Вергуни РЕКЛАМА 150 г теплого кефіру

1 яйце

80 г цукру

Сіль

5 г ванільного цукру

6 г розпушувача

350 г борошна

Змішуємо теплий кефір із сіллю, цукром, яйцем, ванільним цукром. З'єднуємо з борошном і розпушувачем. Замішуємо м'яке тісто. Загортаємо в плівку і залишаємо на тридцять хвилин за кімнатної температури.

Розкачуємо. Нарізаємо на ромбики. Посередині кожного робимо надріз і вивертаємо один край, формуючи вергуни.

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Розігріваємо на сковорідці олію для смаження. Смажимо до готовності. Готові вергуни посипаємо цукровою пудрою. І смачного!

Нагадаємо рецепт трубочок із кремом без випічки.

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Фото з альбому Елли Іванової

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