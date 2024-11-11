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Штрудель із грушами: незабутній райський смак

21:57 11 листопада 2024
Штрудель із грушами

Якщо й існує райський смак, то це штрудель з грушею. Спекти його не так складно, а собівартість вас приємно здивує.

Такий штрудель ідеально поєднується з чаєм або кавою.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

Штрудель із грушами з витяжного тіста.

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Тісто

  • 200 г борошна
  • 100 г теплої води
  • 4 г солі
  • 20 г олії

Начинка

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  • 3 великі груші
  • 1 мандарин
  • 4 г ванільного цукру
  • 3 чайні ложки цукру
  • 50−70 г панірувальних сухарів
  • 50 г вершкового масла для змащування тіста

Замісити тісто з вищевказаних інгредієнтів. Даємо йому постояти за кімнатної температури 40 хвилин, загорнувши в плівку. Розтягнути максимально, помістивши попередньо на щільну тканину (наприклад, на стару чисту скатертину). Розтягуючи тісто, руки періодично змащуйте олією.

Розтягнуте тісто змастіть розтопленим вершковим маслом.

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Приготуйте начинку, порізавши на слайси очищену грушу і збризнувши її мандариновим соком.

На третину тіста поміщаємо начинку, попередньо посипавши його панірувальними сухарями. Додаємо ванілін і цукор. Згортаємо штрудель за допомогою скатертини. Перекладаємо на деко, змастивши вершковим розтопленим маслом. Перед випічкою проколоти в кількох місцях дерев'яною шпажкою.

Випікаємо за 180 градусів приблизно 35−40 хвилин.

Смачного!

Нагадаємо «бабусин рецепт» вертути з яблуками.

Фото з альбому Елли Іванової

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