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Трубочки з кремом без випічки: смачно і незвично

22:25 31 жовтня 2024
Трубочки з кремом без випічки

Трубочки з кремом асоціюються у багатьох зі щасливим дитинством. Але за їхнє приготування беруться далеко не всі. Цей процес здається довгим, а результат негарантованим.

Але, виявляється, їх можна приготувати без випічки.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова. Нагадаємо рецепт горіхового пляцка з ароматними трубочками.

- Такі трубочки, ймовірно, ви ще не готували, — каже Елла Іванова. — Це десерт із пасти «канеллоне», який не потребує випічки. Цей різновид пасти ідеальний для приготування трубочок.

Трубочки з кремом

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  • 9 штучок трубочок
  • Какао (несолодке)
  • 100 г еспресо

Для крему

  • 300 г маскарпоне
  • 50 г цукрової пудри
  • 3 г ванільного цукру
  • 100 г жирних вершків

Олія для обсмажування пасти.

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Пасту обсмажуємо у великій кількості олії до готовності — до красивої золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник. Якщо ви любите більш м'які трубочки, пасту можна попередньо проварити протягом хвилини.

Кожну трубочку трохи просочуємо еспресо, занурюючи в нього.

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Збиваємо крем із зазначених інгредієнтів. Начиняємо трубочки. Посипаємо какао.

І смачного!

Нагадаємо рецепт варення з моркви.

Фото з альбому Елли Іванової

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