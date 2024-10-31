Трубочки з кремом без випічки: смачно і незвично
Трубочки з кремом асоціюються у багатьох зі щасливим дитинством. Але за їхнє приготування беруться далеко не всі. Цей процес здається довгим, а результат негарантованим.
Але, виявляється, їх можна приготувати без випічки.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова. Нагадаємо рецепт горіхового пляцка з ароматними трубочками.
- Такі трубочки, ймовірно, ви ще не готували, — каже Елла Іванова. — Це десерт із пасти «канеллоне», який не потребує випічки. Цей різновид пасти ідеальний для приготування трубочок.
Трубочки з кремом
- 9 штучок трубочок
- Какао (несолодке)
- 100 г еспресо
Для крему
- 300 г маскарпоне
- 50 г цукрової пудри
- 3 г ванільного цукру
- 100 г жирних вершків
Олія для обсмажування пасти.
Пасту обсмажуємо у великій кількості олії до готовності — до красивої золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник. Якщо ви любите більш м'які трубочки, пасту можна попередньо проварити протягом хвилини.
Кожну трубочку трохи просочуємо еспресо, занурюючи в нього.
Збиваємо крем із зазначених інгредієнтів. Начиняємо трубочки. Посипаємо какао.
І смачного!
Нагадаємо рецепт варення з моркви.
Фото з альбому Елли Іванової45
Читайте нас у Facebook