Трубочки з кремом без випічки: смачно і незвично

Трубочки з кремом асоціюються у багатьох зі щасливим дитинством. Але за їхнє приготування беруться далеко не всі. Цей процес здається довгим, а результат негарантованим.

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Але, виявляється, їх можна приготувати без випічки.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова. Нагадаємо рецепт горіхового пляцка з ароматними трубочками.

- Такі трубочки, ймовірно, ви ще не готували, — каже Елла Іванова. — Це десерт із пасти «канеллоне», який не потребує випічки. Цей різновид пасти ідеальний для приготування трубочок.

Трубочки з кремом РЕКЛАМА 9 штучок трубочок

Какао (несолодке)

100 г еспресо Для крему 300 г маскарпоне

50 г цукрової пудри

3 г ванільного цукру

100 г жирних вершків Олія для обсмажування пасти. РЕКЛАМА

Пасту обсмажуємо у великій кількості олії до готовності — до красивої золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник. Якщо ви любите більш м'які трубочки, пасту можна попередньо проварити протягом хвилини.

Кожну трубочку трохи просочуємо еспресо, занурюючи в нього.

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Збиваємо крем із зазначених інгредієнтів. Начиняємо трубочки. Посипаємо какао.

І смачного!

Нагадаємо рецепт варення з моркви.

Фото з альбому Елли Іванової

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