Я скучив. Дуже: Дантес вразив мережу зізнанням

Популярний співак Володимир Дантес, який здивував новим дуетом, дав концерт у рідному Харкові. Артист організував його разом зі своєю командою у безпечному місці і назвав «квартирником». На своїй сторінці у соціальній мережі Володимир виклав світлини та відео з виступу, подякував харків'янам та зізнався, що здійснив свою давнішню мрію.

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«Я здійснив мрію! — написав Дантес. — Я виступив вдома! У своєму Харкові! Ми самі організували концерт. Все було в офіційному укритті, в максимально безпечному місці.

Мій мозок не міг повірити в те, що все вийшло. В піснях пʼятьох я забував або плутав текст, бо емоції просто переповнювали. Я багато розмовляв з залом, ми сміялися, співали і трохи по ділу сумували.

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Вчора був великий «квартирник». Всі приколи не треба було пояснювати, всі фразочки. Все, що я розповідаю іншим про своє місто і чого воно найкраще в світі — все це знову підтвердилось.

Я скучив. Дуже скучив.

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Завжди буду харківʼянином. Завжди любитиму і допомагатиму своїм. Завжди буду заражати інших цією любовʼю!!! Це було неймовірно, дякуємо за емоції, настрій, весь зал був на одній хвилі".

Харківʼяни і ті, хто були на концерті, відразу відреагували на допис співака та подякували йому за враження.

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«Це була пожежа, — написали у коментарях. — Дуже чекаємо вдома ще не раз. Я зірвала голос, так хотіла взнати чує чи не чує. А забування слів створило ще кращу атмосферу, таку рідну. Як то кажуть, „на благо города и всех харьковчан“! Дякуууую!»

«Це було потужно, — поділилися враженнями. — Такі неймовірні емоції. Дякую за концерт».

Нагадаємо, раніше Дантес вразив зізнанням.

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