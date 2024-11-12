Посадовцю Міноборони, який «списав» Гринкевичам майже 94 млн гривень штрафу, оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ексдиректору одного з департаментів Міністерства оборони, який «списав» майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу за прострочення постачання товарів.

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Про це повідомили в ДБР.

Правоохоронці не називають імен посадовця чи львівського бізнесмена. Утім, з деталей справи випливає, що йдеться про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, де фігурують бізнесмен Ігор Гринкевич та його син Роман, зазначають ЗМІ.

За даними слідства, у 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міноборони на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд гривень.

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При цьому, на момент укладання договорів підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.

Щоб уникнути нарахування штрафних санкцій за прострочені контракти, ділки звернулися до глави профільного департаменту Міноборони з проханням перерахувати їх.

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Посадовець, за даними слідства, безпідставно уклав з ними додаткові угоди про продовження термінів постачання товарів (у тому числі по вже повністю виконаних договорах). Так, штрафні санкції безпідставно зменшилися на 93,5 млн гривень — з майже 98 млн гривень до 4,5 млн гривень.

Яким буде покарання

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Посадовцю Міноборони повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Слідство проситиме суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у 100 млн гривень.

Окрім того, за справою про неякісний одяг для ЗСУ судитимуть 5 людей: львівського бізнесмена, його сина та директорів підприємств.

Окрім того, у липні щодо Ігоря Гринкевича направили до суду обвинувальний акт за спробу дати 500 тисяч доларів хабаря працівнику ДБР. Гроші пропонували за допомогу з поверненням вилученого майна та закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній. Обвинувальний акт за цією справою перебуває на розгляді в суді.

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