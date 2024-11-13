Провокують: експерт про використання рф фальш-цілей

Експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце переконаний, що мета запуску росією фальш-цілей під час атак — заплутати українську систему протиповітряної оборони. Адже вони є досить дешевими.

ВІДЕО ДНЯ

«Крім того, використовуються різні методи підвищення їхнього радіовідбиття, щоб фактично підмінити цим дроном-пустушкою в даних радарах, аби вони відображалися як умовний „шахед“. Чи якийсь інший вид, який вже належить до класу бойових озброєнь. Такі системи є досить негативними для нас, це створює певні труднощі для роботи систем протиповітряної оборони. Вороги провокують на використання як зенітних ракет, так зокрема й на виїзди мобільних груп, які знищують безпілотники», — каже експерт.

Експерт зазначив, що якщо взяти 10 безпілотників, які запускає рф, то часто це 5 дронів «шахед», інше — фальш-цілі.

«При цьому останні відтягують ресурси, що призводить до зниження ефективності знищення саме ударних БпЛА», — резумує експерт.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з авіаекспертом Валерієм Романенко, який вважає, що росіяни очікують на похолодання, щоб завдати нам максимально дошкульного ракетного удару.

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook