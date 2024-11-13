Озимий часник проріс до холодів: у чому причина і що робити (відео)

Озимий часник висаджують в осені, не пізно це зробити й у листопаді, попередньо підготувавши грядки та піджививши грунт. Врожайй озимих культур збирають вже наступного сезону, але буває й так, що вони проростають не вчасно. Якщо часник був посаджений рано, а осінь виявилася теплою, то він може прорости ще до настання морозів.

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Якщо так сталося і якась частина висадженого часнику проросла восени, то ймовірніше, вона не перенесе морозів, пише «УНІАН».

Аби культура не померзла взимку, грядки з часником мульчують. Для цього можна використовувати опале листя, не пошкоджене шкідниками та грибковими захворюваннями, висушений торф, тирсу, сіно чи солому. До речі, досвідчені городники радять змішувати тирсу з хвоєю, аби відлякувати гризунів. Також грядки можна закривати агроволокном.

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Аби запобігти проростанню часника восени, зубчики радять саджати на глибину 10 см, а цілі головки занурювати на 15 см.

Про те, що робити, коли часник проріс, розповідали й фахівці-часниководи з Чернігівщини. Так, мульчувати паростки в такому випадку не рекомендують — цим варто було опікуватися до того, як часник проріс.

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Про те, як і чим потрібно мульчувати озимий часник, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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