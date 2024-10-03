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Клуб споживачів

Не вірте нісенітницям: названо популярні міфи про посадку озимого часнику

18:42 3 жовтня 2024
Посадкові роботи

Досвідчені городники знать, що в Мережі немало людей намагаються вдавати з себе «знавців» для того, щоб здобути побільше підписників та зібрати урожай «вподобайок». До чого це приводить, розповіла городниця з Одеси.

Виявляється, подібні історії зустрічаються і з «порадами» щодо інших культур — люди, які нічого не тямлять у городництві, вигадують міфи, які приводять інших до втрати всього чи частини урожаю.

Найбільш поширені з таких «придумок» викрили автори youtube-каналу з майже 900 тисяч підписників.

Міф 1. Озимий часник повинен обов'язково вкоренитися з осені в землі, інакше він вимерзне. Насправді ідеальний стан часнику, готового до зимівлі — це зачатки коренів, але ніяк не проросле довге коріння.

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Міф 2. часник гине при -10° С. Насправді це дуже холодостійка культура, тож при правильному заглибленні та достатньому шарі снігу часник здатен витримати до — 30 °C. Якщо ж у вашій місцевості зими малосніжні, рекомендується заглиблювати часник набагато глибшн звичайного і додатково накладати лапник чи інший снігозатримувач на грядку.

І наостанок, саджаючи часник, пам'ятайте, що з осені не можна вносити свіжий гній і висаджувати цю культуру в тіні.

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Також нагадаємо про календар городника на кожен день жовтня.

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