Помер семиразовий чемпіон світу з велоспорту: його розбитий шолом зберігають у музеї (фото)

Легендарний німецький велогонщик, семиразовий чемпіон світу Міхаель Хюбнер помер у віці 65 років в лікарні свого рідного Хемніца, повідомила Асоціація німецьких велосипедистів (BDR) із посиланням на близьке оточення спортсмена. Раніше український велогонщик та його відомий тренер загинули у ДТП.

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За інформацією німецьких ЗМІ, титулований Хюбнер помер після тривалої боротьби з раком.

«Ця звістка шокувала всіх нас. Ти втрачаєш дар мови. Ти навіть не знаєш, що сказати. Він легенда спринту. Він, Лутц Хессліх та Йєнс Фідлер були тими, хто зробив спринтерський велоспорт великим у Німеччині», — сказала олімпійська чемпіонка Крістіна Фогель.

Ще у складі збірної НДР Хюбнер виграв чемпіонат світу 1986 року, а після возз'єднання Німеччини він ще шість разів завойовував «золото» світових першостей (тричі — у кейрині, двічі — у спринті та один раз у командному спринті). В останній рік своєї кар'єри (1997-й) Міхаель здобув «срібло» чемпіонату світу та титул чемпіона Німеччини.

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Міхаель Хюбнер (у центрі) після чергового тріумфу

З 2009 до 2022 року Міхаель Хюбнер був спортивним директором хемницької команди Theed Projekt Cycling, за яку, зокрема, виступала Крістіна Фогель.

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Попри блискучу кар'єру, Хюбнер так і не виступив на Олімпійських іграх. На Олімпіаду-1980 у Москві він їздив як запасний, а на змагання чотириріччя 1984-го і 1988-го не відібрався, оскільки програв у чемпіонаті НДР дворазовому олімпійському чемпіону Лутцу Хессліху.

Тим не менш, Хюбнер все ж таки увійшов в історію олімпійського руху. Його шолом, що розколовся на дві частини під час страшного падіння на змаганнях у Лейпцигу в 1995 році, зберігається в Німецькому музеї спорту та Олімпійських ігор.

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Додамо, що старша сестра Міхаеля Андреа Хюбнер — дворазова чемпіонка світу з плавання, а один із двох його синів — Саша — був чемпіоном Німеччини з велоспорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шестиразовий олімпійський чемпіон з велоспорту та його дружина невиліковно хворі: у пари двоє маленьких дітей.

Фото DPA

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