Бути готовими: у Єврокомісії попередили про найбільшу загрозу за останні 40 років

росія повернула війну в Європу і навіть ввела війська з Північної Кореї. В результаті загроза збройного нападу на країну — члена ЄС вища, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на фінсько-шведському форумі співпраці в Еспоо.

ВІДЕО ДНЯ

У промові, яка транслювалася по відеозв'язку, фон дер Ляєн наголосила на важливості для окремих країн бути готовими протидіяти, зокрема, гібридним атакам, кібератакам, дезінформації та диверсіям, пише domosci.onet.pl.

«Готовність має бути основним підходом у всьому, що ми робимо. Як на рівні окремих країн, так і ЄС», — наголосила вона.

У своїй доповіді голова Єврокомісії запевнила, що в планах — зміцнення оборонної промисловості ЄС і підготовка до різних катастроф. Вона окреслила три напрямки діяльності.

«По-перше, це внутрішній ринок оборонно-промислового комплексу, спрямований на впровадження передових технологій та збільшення виробництва боєприпасів. По-друге, необхідно захищати та розвивати критично важливі ланцюжки постачання, такі як склади та заводи з виробництва вакцин чи іншої стратегічної сировини, не лише медичної. Третім напрямком є готовність до кліматичних загроз і пов’язана з цим система цивільного захисту та цивільної оборони», — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що ЄС хоче продовжити переговори про вступ з Україною.

Читайте також: Це може стати серйозною проблемою для російської армії: як на Заході реагують на появу північнокорейських солдатів в Курській області РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

252

Читайте нас у Facebook