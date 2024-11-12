рф зібрала велике угруповання з десятків тисяч людей, включно з нещодавно прибулими північнокорейськими військами, для штурму українських позицій у Курській області росії, який очікується найближчими днями. Український командир Олег Федоренко повідомив CNN, що північнокорейські війська беруть участь у безпосередніх бойових діях у Курську, а також в оборонних операціях у сусідній Бєлгородській області росії та на окупованих рф українських територіях.

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«Здебільшого завдання визначені як другий ешелон оборони. У Курській області — це безпосередні бойові дії», — сказав він, додавши, що серед особового складу є фахівці-артилеристи та снайпери.

Військові зусилля України стикаються з невизначеним майбутнім, оскільки росія наносить рекордні удари з безпілотників.

«Ці групи будуть безпосередньо залучені до бойових дій у короткостроковій перспективі на території України. Існує висока ймовірність того, що вони з'являться і на окупованих територіях України», — сказав військовий.

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Він зазначив, що північнокорейські війська є «значним ресурсом» для війни росії проти України, оскільки навіть ті з них, які займають оборонну позицію, звільняють російські війська для наступальних операцій в інших місцях, і зрештою самі будуть використані в безпосередніх бойових діях.

«У військовому плані це три повнокровні бригади. Уявіть собі, що зараз противник знімає 10 000 солдатів з другої лінії оборони, ставить туди солдатів з Північної Кореї і відправляє ці три бригади в одне з (місць, де) ведуться активні бойові дії. Три повнокровні бригади — це значний ресурс? Так, це значний ресурс», — сказав Олег Федоренко.

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Тим часом адміністрація Байдена зняла фактичну заборону на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь, повідомив CNN чиновник, який безпосередньо знайомий з планом. Цей крок дозволяє Пентагону укладати контракти з американськими компаніями для роботи в Україні вперше після вторгнення росії у 2022 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна терміново може отримати 6 мільярдів від США, а також про те, що Трамп хоче розірвати союз CRINK — рф, Китаю, Ірану та КНДР.

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