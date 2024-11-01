Більше конкретики: ЄС хоче продовжити переговори про вступ з Україною

Європейський Союз хоче стати більшим. З червня ведуться дискусії про приєднання, зокрема, й України. Очікується, що в осяжному майбутньому переговори стануть більш конкретними. Перш ніж це станеться, зруйнована війною країна ще має попрацювати над кількома моментами, пише n-tv.

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На думку Єврокомісії, наступного року переговори щодо вступу України до ЄС мають стати більш конкретними. Незважаючи на загарбницьку війну з боку росії, країна продовжує просувати свою тверду відданість реформам у багатьох сферах, згідно зі звітом влади Брюсселя. За умови, що Україна виконає всі умови, можна сподіватися, що переговори щодо основ можуть розпочатися «якомога швидше у 2025 році». До них входять теми основних прав, правосуддя, свободи та безпеки, а також фінансового контролю.

Наприкінці червня ЄС розпочав переговори про вступ України та Молдови. Скільки часу вони займуть і чи вдасться їх успішно завершити, ще належить побачити. Переговори про вступ до ЄС з Туреччиною, наприклад, почалися в 2005 році, але вони призупинені через продовження регресу країни в сферах демократії, верховенства права та основних прав.

У випадку з Україною вважається неможливим її членство в ЄС до закінчення російсько-української війни. Тому що тоді Київ міг би запросити військову допомогу за статтею 42, пункт 7 Договору про ЄС — і ЄС став би стороною війни.

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Окрім України та Молдови, Єврокомісія також оцінила Грузію, Чорногорію, Боснію і Герцеговину, Албанію, Сербію, Туреччину, Північну Македонію та Косово як потенційних майбутніх членів ЄС.

Грузія отримала очікувано негативну оцінку. З березня 2024 року відбулися тривожні події, які не відображають заявлену урядом прихильність шляху до ЄС, йдеться у звіті. Серед іншого критикувалися такі недоліки парламентських виборів, як непослідовність у процедурах, а також залякування та тиск на виборців.

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Грузія є кандидатом на членство в ЄС. Але Брюссель призупинив зближення через кілька репресивних законів, які правляча партія «Грузинська мрія» проштовхнула цього року.

Раніше «ФАКТИ» публікували прогноз політолога щодо вступу України до ЄС.

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