Син-велетень Віталія Кличка отримав дебютний виклик до першої збірної України

Тренерський штаб збірної України з баскетболу, ексгравець якої загинув внаслідок ракетного обстрілу Львова, оприлюднив розширений список виконавців на матчі другого ігрового «вікна» кваліфікації чемпіонату Європи-2025, повідомляє ФБУ.

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Серед запрошених виявився новачок команди — 19-річний син мера Києва та легенди боксу Віталія Кличка Максим Кличко, який виступав за «жовто-синіх» на чемпіонаті Європи U20, а нині представляє чемпіона Франції «Монако». До речі, центровий Кличко зі зростом 219 см — найвищий у нашій команді.

Нагадаємо, що обидва листопадові поєдинки проти Ізраїлю (23-го — домашній, 25-го — гостьовий) наша команда проведе у столиці Латвії Ризі.

До цих матчів під керівництвом Віталія Степановського готуватимуться 16 баскетболістів: захисники — Ілля Сидоров («Фо-сюр-Мер», Франція), Олександр Ковляр («Літкабеліс», Литва), Іссуф Санон («Йонава», Литва), Олександр Липовий («Аліканте», Іспанія); форварди — Павло Крутоус («Мелілья», Іспанія), Володимир Конєв («Дніпро»), Іван Ткаченко («Міттельдойчер», Німеччина), Богдан Близнюк («Йонава», Литва), Андрій Войналович («Сабаз», Азербайджан), В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Данило Сипало («Дніпро»), Сергій Павлов («Мелілья», Іспанія); центрові — Ростислав Новицький («Валмієра», Латвія), Максим Кличко («Монако», Франція), Артем Пустовий («Ховентуд», Іспанія).

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Нагадаємо, що збірна України невдало стартувала у відборі на Євро-2025, програвши Словенії (73:87) та Португалії (77:79). Але ще не все втрачено, адже у фінальний раунд вийдуть три найкращі команди з квартету.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер український олімпійський чемпіон з баскетболу Анатолій Поливода.

Фото fiba-basketball

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