Джейк Пол провів дуель поглядів з Майком Тайсоном і поставив на кін весь свій багатомільйонний гонорар (відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі 58-річний Майк Тайсон (50 перемог, 44 з них — нокаутом, 6 поразок) та 27-річний ютубер-мільйонер Джейк Пол (10 перемог, 7 з них — нокаутом, 1 поразка) провели фінальну пресконференцію та дуель поглядів перед боєм за 60 мільйонів доларів у ніч на суботу, 16 листопада, на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні (США). Обійшлося без ексцесів.

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До речі, під час заходу дев'ять із 12 боксерів андеркарда висловили впевненість у перемозі Тайсона. Цей вибір викликав яскраву реакцію Пола, який відразу запропонував їм усім парі на результат бою, показавши, що готовий відповісти на їхні сумніви.

«Мені це подобається. Коли я бачу, як дурні люди роблять дурні передбачення, мені стає їх шкода. Тож хто хоче на це поставити? Хтось хоче на це поставити? Я потисну руку», — відреагував Джейк Пол.

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Із дев'яти «шанувальників» Залізного Майка п'ятеро висловили готовність прийняти виклик. Австралійський напівлегковаговик Ден Кулвелл запропонував зробити ставку в 20 доларів, а Мелінда Уотпул, суперниця Шадасії Грін за вакантний титул WBO, поставила на кінь свій перстень. Індус Нірадж Гоят і непереможений Керрінгтон пішли далі, погодившись на ставки по одному мільйону доларів — Гоят готовий поставити свій будинок в Індії, який він оцінив у цю суму.

Проте найбільшу увагу до ставки виявила ірландська боксерка Кеті Тейлор. Вона запропонувала Полу поставити на бій його гонорар. Джейк прийняв виклик, а це не мало не багато — 40 мільйонів доларів (Майку Тайсону дістануться 20 млн).

Сам Джейк Пол додав, що ставки не залишаться на рівні слів: він пообіцяв надіслати всім учасникам офіційні контракти.

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До речі, під час спілкування зі ЗМІ Майк Тайсон розповів, чому його бій із Полом не відбувся у липні та був перенесений. За словами Майка, він мало не помер під час підготовки.

«Коли я прийшов до тями, то сидів у ванні і блював кров'ю. Я запитав лікаря: „Я помру?“. Він відповів: „У нас є варіанти“. Варіанти? Я не міг у це повірити. Я втратив 25 фунтів (11,3 кг) за 11 днів. Я не міг їсти, тільки вживав рідину. Щоразу, коли я йшов у туалет, там пахло смолою. Навіть лайно більше не пахло. Це було огидно», — відверто розповів Майк Тайсон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол брутально нокаутував у липні заміну Майку Тайсону.

Фото Boxingscene

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