Заквасилась капуста? Готуйте капусняк: простий рецепт від кулінара зі «смачним» прізвищем Борщ

Осінь — чудова пора для поповнення організму вітамінами всіма доступними способами, включно з квашенням капусти за рецептом Євгена Клопотенка або інших українських кулінарів.



А коли капуста встигне добре закваситись, то з неї можна приготувати не менш корисну і смачну страву — капусняк. Як це зробити досить простим та швидким способом, розповів автор кулінарного сайту Паша Борщ.

ВІДЕО ДНЯ

Для приготування страви потрібні: квашена капуста, свині ребра, цибуля картопля та білі гриби.

Приготування:

Нарізати ребра на шматки, покласти їх у каструлю з невеликим шматком вершкового масла й підсмажити.

Долити у каструлю води, додати лавровий лист та варити до готовності.

РЕКЛАМА

Цибулю нарізати середніми кубиками, обсмажити на вершковому маслі.

Додати нарізані гриби. Підсмажити до золотистого кольору.

РЕКЛАМА

Картоплю очистити й покласти у воду, щоб вийшов крохмаль.

Квашену капусту віджати й підсмажити на олії, помішуючи, щоб вона не пригоріла.

РЕКЛАМА

Під час смаження капусти додати кілька ложок бульйону з ребер.

У каструлю з ребрами долити холодної води, довести до кипіння та покласти варитися картоплю.

Варити майже до готовності.

Додати у каструлю смажену квашену капусту, перемішати, довести до кипіння та варити ще декілька хвилин.

Додати засмажку з грибів. Все перемішати, поперчити й проварити ще кілька хвилин.

Подавати капусняк у глибоких тарілках зі шматком ребра та шматочками грибів.

Читачам сподобався рецепт, і вони навіть організували з автором рецепта невелику «дискусію» щодо сметани та інших інгредієнтів. На щастя, знавці в результаті дійшли згоди.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна приготувати капусняк з квашеної капусти «по-полтавськи».

231

Читайте нас у Facebook