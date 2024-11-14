Заквасилась капуста? Готуйте капусняк: простий рецепт від кулінара зі «смачним» прізвищем Борщ
Осінь — чудова пора для поповнення організму вітамінами всіма доступними способами, включно з квашенням капусти за рецептом Євгена Клопотенка або інших українських кулінарів.
А коли капуста встигне добре закваситись, то з неї можна приготувати не менш корисну і смачну страву — капусняк. Як це зробити досить простим та швидким способом, розповів автор кулінарного сайту Паша Борщ.
Для приготування страви потрібні: квашена капуста, свині ребра, цибуля картопля та білі гриби.
Приготування:
Нарізати ребра на шматки, покласти їх у каструлю з невеликим шматком вершкового масла й підсмажити.
Долити у каструлю води, додати лавровий лист та варити до готовності.
Цибулю нарізати середніми кубиками, обсмажити на вершковому маслі.
Додати нарізані гриби. Підсмажити до золотистого кольору.
Картоплю очистити й покласти у воду, щоб вийшов крохмаль.
Квашену капусту віджати й підсмажити на олії, помішуючи, щоб вона не пригоріла.
Під час смаження капусти додати кілька ложок бульйону з ребер.
У каструлю з ребрами долити холодної води, довести до кипіння та покласти варитися картоплю.
Варити майже до готовності.
Додати у каструлю смажену квашену капусту, перемішати, довести до кипіння та варити ще декілька хвилин.
Додати засмажку з грибів. Все перемішати, поперчити й проварити ще кілька хвилин.
Подавати капусняк у глибоких тарілках зі шматком ребра та шматочками грибів.
Читачам сподобався рецепт, і вони навіть організували з автором рецепта невелику «дискусію» щодо сметани та інших інгредієнтів. На щастя, знавці в результаті дійшли згоди.
Раніше «ФАКТИ» писали, як можна приготувати капусняк з квашеної капусти «по-полтавськи».231
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