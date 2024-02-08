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Ароматний капусняк по-полтавськи: дуже смачна українська страва

10:16 8 лютого 2024
Подача до столу

Капусняк — поширена перша страва української кухні, яка не поступається популярістю борщу або ж закарпатському бограчу.

Основним інгредієнтом капусняка є квашена капуста. Саме вона надає страві особливого аромату й кислуватого смаку.

Також потрібні:

  • вода — 3000 мл,
  • м'ясо — 400 г,
  • капуста білоголова — 500 г,
  • цибуля ріпчаста — 200 г,
  • морква — 200 г,
  • картопля — 200 г,
  • пшоно — 60 г,
  • паста томатна — 200 г,
  • сіль — за смаком,
  • перець чорний мелений — за смаком,
  • лавровий лист — 1 шт.,
  • олія соняшникова — 30 мл,
  • борошно пшеничне — 40 г.

Приготування капусняка

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М’ясо миють, заливають водою й доводять до кипіння, знімають піну, солять і варіть 40−50 хв.

Пшоно заливають окропом на 2 хв., потім його кладуть у киплячий бульйон і варіть 7 хв.

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Овочі очищають і миють. Картоплю і моркву натирають на середній терці. Капусту натирають на крупній терці. М’ясо нарізають невеликими шматочками.

Моркву та м’ясо додають у бульйон і варять 10 хв.

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Капусту додають до овочів і м’яса та варять ще 15 хв., помішуючи.

Потім страву солять, перчать, додають картоплю, томатну пасту, лавровий лист та готують 10 хвилин.

Цибулю подрібнюють, обсмажують на олії до м’якості, посипають борошном, перемішують та додають у капусняк, варять ще 10 хв.

Готовому капусняку дають трохи настоятися і подають до столу.

Нагадаємо, що цю страву можна приготувати і на природі, у казані, як це зробив шеф-кухар Володимир Ярославський.

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Подача до столу

Ароматний капусняк по-полтавськи: дуже смачна українська страва

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