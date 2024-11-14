Не все так погано: адвокат пояснив, як відновити втрачені документи на нерухомість

Нерідко, а особливо у період війни, виникають ситуації, коли оригінал документа, що підтверджує право власності на нерухомість, загублено чи пошкоджено через ворожі обстріли. Проте дублікати втрачених документів ви можете отримати у того самого нотаріуса, де ви отримували оригінали, зазначає адвокат Олександр Головченко, який раніше пояснив, що слід знати під час купівлі квартири.

ВІДЕО ДНЯ

«Нотаріус може вам видати дублікати наступних документів:

договір купівлі-продажу,

договір дарування,

договір міни,

свідоцтва про спадщину за законом або заповітом.

Якщо не памʼятаєте, який саме нотаріус проводив реєстрацію вашого документа, можете отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мінюсту, яка містить інформацію про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив".

За словами Головченка, ЦНАПи можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна. Перелік необхідних документів потрібно уточнювати у даних структурах, де надаються такі послуги.

РЕКЛАМА

«У випадку відмови в оформленні документів на право власності або в отриманні дубліката питання вирішується в судовому порядку. До заяви раджу долучити письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, який видає документи на право власності».

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення адвоката щодо дій, якщо поліцейські не хочуть вносити відомості про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас у Facebook