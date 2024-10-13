Поліцейські не хочуть вносити відомості про вчинення злочину: адвокат пояснив, що робити

Далеко не всі заяви, подані громадянами у поліцію, містять в собі ознаки кримінального правопорушення. Тому навіть при подачі такого повідомлення краще отримати пораду у юриста. Разом з тим, якщо ви отримали безпідставну відмову, то потрібно, в порядку ст. 303 КПК України, подати скаргу на бездіяльність органу досудового слідства до слідчого судді загального місцевого суду за місцезнаходженням відділення поліції, радить адвокат Олександр Головченко.

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«На це у вас є десять днів з дня отримання письмової, як правило, відповіді органу досудового слідства про відсутність у вашій заяві про злочин складу кримінального правопорушення чи про розгляд вашого звернення, чи про припинення перевірки по фактах, викладених у вашій заяві тощо. Судовий збір за подання зазначеної скарги не справляється.

Якщо скарга оформлена вірно і подана у строк — вірогідність її задоволення слідчим суддею становить 100%, виходячи з наступного. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР", — пояснює юрист.

Як свідчить численна судова практика, норми передбачають обов’язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення.

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Раніше юрист пояснив, як не проґавити поновлення відстрочки від призову. Також публікуємо поради, як діяти водіям, якщо суд скасував штраф через грубу та поширену помилку поліції.

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