Мус із курячої печінки: ніжний і ароматний

Ніжний мус із курячої печінки вартий того, щоб відкласти всі справи і приготувати його для рідних і близьких. «Це так смачно, що не відірватися», — стверджує кулінарка Елла Іванова, яка раніше дала рецепт чарівно смачних вергунів. Її рецепт простий у виконанні, а результат перевершить ваші очікування. Подавайте чудовий мус зі свіжим хлібом, багетом або тостами. При подачі можете прикрасити листом салату або улюбленою свіжою зеленню. Також дуже красиво декорувати тости зернами граната.

ВІДЕО ДНЯ

Мус із курячої печінки 300 г курячої печінки

250 г білого сухого вина

100 г вершкового масла

100 г вершків (сметани або йогурту)

1 столова ложка коньяку

Сіль

Перець

Улюблені прянощі — наприклад, чебрець

Для смаку можна додати горішки або джем

Вино доводимо в сковороді до кипіння, додаємо печінку. Після того, як закипить, варимо три хвилини. Печінку відокремлюємо від рідини та завантажуємо в блендер із вершковим маслом, вершками, сіллю, перцем та улюбленими прянощами (наприклад, чебрецем). Також додаємо коньяк — і все це добре збиваємо. Піалу з паштетом накриваємо плівкою і ставимо на ніч у холодильник.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт печінкового паштету з грушею.

Фото з альбому Елли Іванової

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