Печінковий паштет із грушею: неймовірно смачна страва
Мініатюрна баночка курячого печінкового паштету коштує в магазині чимало. А якщо його приготувати в домашніх умовах, та ще й з фруктовим желе, це обійдеться недорого, оскільки потрухи — продукт бюджетний. Спробуйте — і ви переконаєтесь у цьому особисто.
Кулінарка із Кривого Рогу поділилася рецептом смаколика.
— Це дуже смачний печінковий паштет, — каже Елла Іванова. — Він ніжний та ароматний
Печінковий паштет
- 400 г курячої печінки
- Сіль
- Перець
- Сушений часник
- 2 цибулини
- Трохи рослинної олії
- 100 г молока
- 1 велика груша
- 40 г вершкового масла
Грушу очищаємо та нарізаємо. Запікаємо разом з печінкою в духовці при температурі 180 градусів до готовності, з'єднавши з прянощами та цибулею, олією та заливши молоком.
Блендуємо, додавши шматочок холодної вершкового масла, солимо і розкладаємо по піалах, заповнюючи їх приблизно на три чверті або наполовину.
Шкірку груші не викидаємо, додаємо воду та відварюємо. Проціджуємо. Беремо 200 г грушевого відвару, додаємо 30−40 г цукру та 2 г агар-агару. Проварюємо дві хвилини. Заливаємо паштет у піалах.
Ставимо в холодильник не менше ніж на п'ять годин.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової50
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