Печінковий паштет із грушею: неймовірно смачна страва

Мініатюрна баночка курячого печінкового паштету коштує в магазині чимало. А якщо його приготувати в домашніх умовах, та ще й з фруктовим желе, це обійдеться недорого, оскільки потрухи — продукт бюджетний. Спробуйте — і ви переконаєтесь у цьому особисто.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка із Кривого Рогу поділилася рецептом смаколика.

— Це дуже смачний печінковий паштет, — каже Елла Іванова. — Він ніжний та ароматний

Печінковий паштет 400 г курячої печінки

Сіль

Перець

Сушений часник

2 цибулини

Трохи рослинної олії

100 г молока

1 велика груша

40 г вершкового масла

Грушу очищаємо та нарізаємо. Запікаємо разом з печінкою в духовці при температурі 180 градусів до готовності, з'єднавши з прянощами та цибулею, олією та заливши молоком.

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Блендуємо, додавши шматочок холодної вершкового масла, солимо і розкладаємо по піалах, заповнюючи їх приблизно на три чверті або наполовину.

Шкірку груші не викидаємо, додаємо воду та відварюємо. Проціджуємо. Беремо 200 г грушевого відвару, додаємо 30−40 г цукру та 2 г агар-агару. Проварюємо дві хвилини. Заливаємо паштет у піалах.

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Ставимо в холодильник не менше ніж на п'ять годин.

І смачного!

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Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом приготування гарбузового майонезу, який надасть салатам неймовірний смак та привабливість. А відомий одеський ресторатор Сава Лібкін розповів, як готується паелья з курки нашвидкуруч.

Фото з альбому Елли Іванової

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