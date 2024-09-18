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Ніжний паштет-мус з курячої печінки: чудово підійде до канапок

20:25 19 вересня 2024
паштет-мус з курячої печінки

Час осінніх смаколиків настав. А цей паштет асоціюється з осінню. Він простий та смачний. Краще подавати паштет з ягодами (малиною, смородиною) або з карамелізованою цибулею. До речі, нагадаємо рецепт брускети з карамелізованою цибулею.

Така страва чудово підійде на канапки, для вівсяного млинця і просто як самостійна страва, в поєднанні з салатом, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

  • печінка куряча — 200 г
  • цибуля — 50 г
  • морква — 100 г
  • вершкове масло — 40 г
  • спеції — за смаком

Приготування:

Печінку промиваємо, видаляємо плівки і нарізаємо середніми шматочками. До печінки додаємо нарізану цибулю та моркву. Заливаємо інгредієнти водою та варимо до готовності.

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У чашу блендера відправляємо відварену печінку з овочами та мʼяке вершкове масло. Додаємо улюблені спеції і гарно перебиваємо. Важливо використовувати погружний блендер, щоб отримати однорідну, повітряну консистенцію.

Нагадаємо рецепт чудового ягідного соусу із смородини, який можна подати до цього паштету.

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