На службі навіть не з’являвся, але 2 роки отримував зарплату: колишньому податківцю повідомлено про підозру

ДБР викрило чиновника-податківця, який підозрюється у незаконному збагаченні. Йдеться про колишнього начальника одного з управлінь Житомирського обласного главку податкової служби, який два роки незаконно отримував середньомісячну зарплату.

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Як повідомили у ДБР, чоловік уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився.

Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті.

Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати у податковій.

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Наразі чиновника звільнено із займаної посади.

Колишньому податківцю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).

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«Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також буде ініційоване відшкодування державі завданих збитків», — уточнили у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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«У ході слідства буде дана правова оцінка діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили вказаний факт, адже посадовці жодного разу не перевіряли реальність проходження ним служби у вищевказаному добровольчому формуванні», — йдеться у повідомленні.

«ФАКТИ» також писали про чиновника з Полтави, який задекларував десятки мільйонів доларів та кілограми золота при зарплаті за 2023 рік у 263 тисячі гривень.

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