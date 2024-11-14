Страшна трагедія на Харківщині: під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них четверо — діти

На Харківщині сталася смертельна пожежа в приватному будинку — місцем дії було селище Пісочин, що під Харковом, повідомили у ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Вогонь охопив площу у 150 кв.м.

На місці трагедії

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла 5 загиблих — чоловіка та чотирьох дітей. 17-річний підліток вижив, але був госпіталізований із отруєнням чадним газом. Врятувався і пухнастий улюбленець родини.

РЕКЛАМА

Тваринка теж надихалася диму

Суспільне. Харків повідомило деякі подробиці трагедії. Голова Пісочинської громади Олег Чернобай заявив журналістам, що дітям було від чотирьох до дев'яти років, усі вони — рідні брати. Їхня мати напередодні поїхала до чоловіка в інше місто, залишивши дітей з дідусем.

РЕКЛАМА

За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути через електрообігрівач, точні причини встановлюють у ДСНС і в поліції.

Нагадаємо, що несправне пічне обладнання і в минулому сезоні коштувало життя десяткам українців, зокрема й дітей.

РЕКЛАМА

379

Читайте нас у Facebook