Страшна трагедія на Харківщині: під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них четверо — діти
На Харківщині сталася смертельна пожежа в приватному будинку — місцем дії було селище Пісочин, що під Харковом, повідомили у ДСНС.
Вогонь охопив площу у 150 кв.м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла 5 загиблих — чоловіка та чотирьох дітей. 17-річний підліток вижив, але був госпіталізований із отруєнням чадним газом. Врятувався і пухнастий улюбленець родини.
Суспільне. Харків повідомило деякі подробиці трагедії. Голова Пісочинської громади Олег Чернобай заявив журналістам, що дітям було від чотирьох до дев'яти років, усі вони — рідні брати. Їхня мати напередодні поїхала до чоловіка в інше місто, залишивши дітей з дідусем.
За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути через електрообігрівач, точні причини встановлюють у ДСНС і в поліції.
Нагадаємо, що несправне пічне обладнання і в минулому сезоні коштувало життя десяткам українців, зокрема й дітей.379
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