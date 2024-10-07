Арешт або застава у пів мільярда гривень: чиновниці-мільйонерці з Хмельницького обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), якій раніше повідомили про підозру у незаконномі збагаченні.

ВІДЕО ДНЯ

Тетяну Крупу відправили під варту на 60 діб, при цьому передбачено можливість внесення застави у розмірі 500 мільйонів 1 тисяча 128 гривень. Таким чином, вона перебуватиме під вартою як мінімум до 3 грудня 2024 року.

Рішення суду пов'язане з розслідуванням, яке триває щодо незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які намагаються уникнути військової служби. 3 та 4 жовтня правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання чиновниці й її близьких родичі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під час обшуків у родини держслужбовців було виявлено:

РЕКЛАМА

у робочому кабінеті 100 тисяч доларів, підроблені медичні документи та списки ухилянтів;

у помешканнях — майже 5,24 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, а також коштовності та брендові прикраси.

Також стало відомо, що родина чиновниці володіє 30 об’єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на суму 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом площею майже 3 тисячі квадратних метрів у Хмельницькому, нерухомістю за кордоном та валютними рахунками на 2,3 мільйона доларів.

Нагадаємо і про затримання лікарки з Житомира, яка збагатилася на ухилянтах на понад 4,4 мільйона гривень.

РЕКЛАМА

274

Читайте нас у Facebook