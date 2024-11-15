Щоб оточити Покровськ з півдня, російські війська спочатку повинні відкинути українську оборону в Кураховому. На їхньому шляху стоїть 33-тя механізована бригада української армії та танки німецького виробництва Leopard. Днями російські сили спробували прорватися до села Дальнє, на південь від Курахового, проте влучний вогонь танків швидко зупинив наступ, пише Forbes.

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«Принаймні один Leopard 2A4, який стріляє бронебійними снарядами, пробив дірки у двох російських танках, бронетранспортері та кількох інших транспортних засобах», — йдеться у статті.

Битва у Дальньому стала поверненням у форму для українських танків. Поширення вибухонебезпечних безпілотників змінило те, як танкісти воюють по обидва боки фронту. «Ворожі і свої безпілотники перетинають повітряний простір, полюючи за цінними цілями, такими як важка бронетехніка і артилерія, — написав Девід Кириченко для Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. — Ця повітряна гра в кішки-мишки фундаментально змінила танкову тактику».

Сьогодні російські і українські танки зазвичай ховаються в лісосмугах, з'являючись лише для того, щоб зробити кілька пострілів по цілях, розташованих за багато кілометрів, або, рідше, для відчайдушного бою, як це було під час атаки росіян на Дальнє.

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Leopard 2A4 33-ї української механізованої бригади бився впритул — і переміг. Українським танкістам допомогло те, що російську колону очолювали два «танки-черепахи», оснащені громіздкою бронею проти безпілотників, яка закриває огляд екіпажам, а також не дозволяє баштам танків обертатися.

«Обмежена видимість і можливості ведення вогню після того, як ви зробили свій танк „черепахою“ — і раптом ви опиняєтесь в бою з Leo 2», — іронізують аналітики.

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Росіяни подвоїли свій наступ на Покровськ, одночасно розпочавши контрнаступ на утримувану Україною ділянку фронту в Курській області на заході росії.

Росіяни йдуть напролом — але й українці теж.

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«Той, хто думає, що українці просто здадуться, просто нічого не розуміє», — вважає боєць з позивним «Tatarigami», засновник аналітичної групи Ukrainian Frontelligence Insight.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Блінкен у Брюсселі дав нові обіцянки Україні.

На фото у заголовку танк Leopard 2 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Фото: 33 ОМБр

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