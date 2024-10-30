Неминуче: Україна готується до наступу росіян та північнокорейців

Кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули в західну частину Курської області росії, де, як очікується, підтримають зусилля москви з витіснення українських військ. США попередили, що північнокорейські солдати рухаються на захід Курської області росії, який Україна захопила в серпні, в той час як українські війська готуються до, за їхніми словами, неминучого наступу за участю нових військ. Пентагон заявив, що Північна Корея відправила близько 10 000 солдатів на навчання на сході росії, багато з яких рухаються до поля бою в Курській області, пише The New York Times.

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Українські та американські офіційні особи заявили, що кілька тисяч північнокорейських військових вже прибули в район Курська. Військові експерти кажуть, що це занадто мала кількість, щоб вплинути на загальну ситуацію на більш широкому полі бою, де обидві сторони розгорнули сотні тисяч солдатів, але потенційно цього достатньо, щоб допомогти москві відновити свою територію в Курській області.

«По мірі того, як їхня кількість зростатиме, я очікую, що їхній вплив можна буде побачити у вигляді прогресу стійкого російського контрнаступу», — сказав колишній аташе з питань оборони Великої Британії у москві та Києві Джон Форман.

Однак незрозуміло, як саме північнокорейські війська підтримуватимуть контрнаступ росії в Курській області. Аналітики кажуть, що солдати можуть бути використані для прямих атак або для охорони територій за зоною бойових дій, звільняючи таким чином російські війська для наступу, але їхня ефективність у бою не перевірена і може бути ускладнена через проблеми з координацією дій з росіянами.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські війська почнуть бойові дії на цьому тижні. Український солдат, який воює в районі Курська, сказав, що його командири попередили його про те, що наступ буде неминучим.

«Нас попередили про наступ найближчим часом, — повідомив підполковник Артем Холодкевич, заступник командира 61-ї окремої механізованої бригади. — Ймовірно, в найближчі кілька днів».

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Але як поведуть себе північнокорейці на полі бою, ще належить з'ясувати, кажуть експерти.

Північнокорейські війська не брали участі у війні з 1950-х років, і при відправці на передову, вони зіткнуться з загартованими в боях українськими солдатами. Сабріна Сінгх, заступник прес-секретаря Міністерства оборони США, заявила, що у неї немає подробиць про тип військ, які відправляє Північна Корея, або про те, яке у них є озброєння.

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Віктор Кевлюк, полковник у відставці, який зараз працює в київському Центрі оборонних стратегій, сказав, що координація з російськими військами також буде складною, оскільки вони не розмовляють однією мовою, пройшли різну підготовку і не знайомі з місцевістю, де їм доведеться воювати.

«Це може стати величезним головним болем для російської армії, яка не звикла мати під своїм командуванням великі іноземні підрозділи», — сказав Вольфганг Ішингер, колишній посол Німеччини у Вашингтоні і голова Мюнхенської конференції з безпеки.

Віктор Кевлюк додав, що очікує, що північнокорейські війська будуть використані для штурму українських позицій, слідуючи давній стратегії росії, яка полягає в тому, щоб розгромити іншу сторону хвилями наземних атак.

«Північнокорейські підрозділи штурмуватимуть найбільш укріплені позиції українців, а російські регулярні війська закріплюватимуть захоплені об'єкти і рубежі, — сказав він. — Тактика росії незмінна: реалізувати чисельну перевагу в особовому складі за артилерійської підтримки».

Додаткові 10 000 північнокорейських військових можуть дозволити росії переважати українські сили, кажуть експерти.

«Враховуючи їхню чисельність, не виключено, що вони матимуть вплив на ведення бойових дій на певних напрямках», — сказав полковник Холодкевич про північнокорейські війська.

Джон Форман сказав, що він очікує, що північнокорейці «залишатимуться в обороні і укріплюватимуть лінію фронту», залишаючи частину російських солдатів вільними для наступальних операцій.

Якщо вони будуть використані для прямих атак, додав він, «надійність північнокорейських військ буде піддана сумніву росіянами, а їх використання може підставити під удар російські війська».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому втручання у війну солдатів КНДР може обернутися проти путіна.

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