Тепло вже не буде, але потепління заплановано: яку погоду синоптики обіцяють українцям у вихідні, 16−17 листопада

В Україні, де чим далі, тим стає холодніше, як і прогнозували синоптики, у вихідні дні, 16 та 17 листопада, має трохи потеплішати.

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За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, погду в ці дні визначатиме східна периферія потужного європейського антициклону Azzedine.

«У більшості областей прогнозується спокійна погода, без опадів та небезпечних явищ. Лише у суботу місцями на південному сході пройдуть невеликі дощі, часом з мокрим снігом. Атмосферний тиск перевищуватиме кліматичну норму, а температурне тло загалом буде відповідати середнім багаторічним показникам», — зазначив він.

Субота, 16 листопада:

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У західних областях очікується хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман, дальність видимості при якому може знижуватися до 200 — 400 метрів. Вітер західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря становитиме вночі −3…+2 °С, вдень +3…+8 °С, на Буковині місцями до +10 °С. У Карпатах вночі −2…−7 °С, вдень близько 0 °C.

У північних регіонах також переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

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У центральних областях прогнозується хмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень +3…+8 °С.

У південній частині країни та у Криму переважатиме погода без істотних опадів, лише вночі у Криму та Приазов'ї місцями пройдуть невеликі дощі, у горах із мокрим снігом. Вітер очікується північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

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У східних областях вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

Неділя, 17 листопада:

У західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с; у Карпатському регіоні змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +4…+9 °С, на Буковині до +11 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +6…+11 °С.

У південній частині України та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 °С, вдень +6…+11 °С.

У східних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі передбачається в діапазоні −3…+2 °С, вдень +3…+8 °С.

Нагадаємо, що в другій половині тижня в Україні спостерігаються дощі, а у деяких регіонах і мокрий сніг. Таку погоду обумовив циклон.

Фото Pixabay

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