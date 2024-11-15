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Чарівний принц: Періс Гілтон відзначила особливий день із чоловіком Картером

21:30 15 листопада 2024
Періс Гілтон і Картер Реум

43-річна світська левиця Періс Гілтон відзначила третю річницю весілля. У святковому пості в соцмережі Гілтон назвала коханого чоловіка Картера Реума «чарівним принцом», пише видання Geo.tv.

«Одного разу я знайшла свого чарівного принца, і відтоді кожен день був мрією. З моменту нашої зустрічі я знала, що ти мій назавжди», - написала вона.

Періс також поділилася ретро-роликами з дня свого весілля та особливими моментами, які були у пари за останні роки.

«Разом ми створили казку, наповнену сміхом, пригодами та безумовним коханням. Я безмежно вдячна тобі, Картере, за те, що ти моя скеля, мій найкращий друг і моє найбільше кохання. Ще один рік чарівних спогадів, нескінченного сміху та невимовної любові. З річницею, моє кохання», — завершила вона свій допис.

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Подружжя виховує 2-річного сина Фенікса та однорічну доньку Лондон, їх народила сурогатна мати.

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