росія збільшила кількість атак безпілотників на Україну: аналітики назвали причину

рф збільшила інтенсивність атак з безпілотників на українські міста приблизно на 44% протягом тижня після перемоги новообраного президента Дональда Трампа. Про це свідчить аналіз ABC News. За тиждень, що минув після президентських виборів у США, росія запустила 641 ударний безпілотник по Україні. Згідно з даними, опублікованими українськими військово-повітряними силами, в середньому — понад 91 БПЛА щодня.

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Протягом трьох із семи днів після президентських виборів у США щоденна кількість російських безпілотників перевищувала 100 штук, тоді як за п'ять тижнів до цього цей поріг було досягнуто лише п'ять разів.

Рекордний показник у 145 безпілотників був встановлений 10 листопада.

Військово-повітряні сили України повідомили про 88 ракет, випущених по території країни в період з 1 жовтня по 5 листопада, і 12 — протягом тижня після виборів. Це означає, що в середньому на день випускалося трохи більш як 2 російських ракет у період до виборів і трохи менш як 2 — після них.

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Загальна тенденція полягає в тому, що атаки БПЛА стають масштабнішими та регулярнішими.

«У найближчі кілька місяців, до 20 січня, ми очікуємо значного збільшення кількості запусків у бік України», — сказав Іван Ступак, колишній офіцер Служби безпеки України, в інтерв'ю ABC News.

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За його словами, кількість атак російських безпілотників неухильно зростає протягом останніх місяців. У серпні було здійснено 818 запусків, у вересні — 1 410, а в жовтні — 2 072. Ступак припустив, що мета москви — завдати якомога більшої шкоди Україні до зміни адміністрації США. Зростання кількості російських ударів з великої відстані відбувається паралельно зі збільшенням інтенсивності наземних атак: важкі бої тривають на сході України, в західній частині Курської області росії, яку українські війська окупували з серпня. Водночас українське командування готується до очікуваного наступу на півдні Запорізької області.

Обидві сторони мають двомісячне вікно для маневру, перш ніж Трамп повернеться до Білого дому. Нагадаємо, він пообіцяв під час передвиборчої кампанії закінчити війну «за 24 години», змусивши Київ і москву сісти за стіл переговорів.

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«росія підвищує ставки, тому що хоче поставити Україну в найскладнішу ситуацію до інавгурації Трампа, — сказав в інтерв'ю ABC News Олег Ігнатов, старший аналітик з питань росії Міжнародної кризової групи, старший науковий співробітник аналітичного центру. — росії вигідно бути якомога сильнішою».

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України за кілька місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і намагатиметься зміцнити Альянс за цей час.

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