В чому ключові причини перемоги Трампа і що може схилити його на бік України: оцінка відомого дипломата

- Я вважаю, що для отримання Україною американської допомоги за президенства Дональда Трампа маємо знову серйозно розглянути варіант ленд-лізу, — заявив «ФАКТАМ» відомий український дипломат Олег Шамшур. - Тим паче, що умови надання ленд-лізу доволі сприятливі. Зброя нам потрібна зараз, а повертати гроші за неї слід буде потім. Олег Шамшур має чималий досвід роботи на відповідальних дипломатичних посадах: Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2005−2010 роках), Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції (2014−2020 роках), постійний представник України при ЮНЕСКО (2014−2020 роках). Ми зустрілися з Олегом Владиславовичем на круглому столі «План перемоги і підсумки президентських виборів у США: чи є нові вікна можливостей для України», який відбувся в Києві.



«Гасло „Америка перед усім“ до душі багатьом у США»

- Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2016-му і нинішньому роках являється наслідком суттєвих змін, що сталися останніми десятиліттями — в економіці, соціальній сфері, демографії США, — каже Олег Шамшур. — В результаті цих змін в Сполучених Штатах та й в інших країнах Західного світу сформувався чималий прошарок громадян, які опинилися на соціальному узбіччі. Вони не отримали позитивних результатів від глобалізації економіки. Натомість погіршився їх соціально-економічний стан, змінюється в бік деградації їхній усталений спосіб життя. Трамп вловив настрої, які панують серед цих людей, кого і що вони вважають винними в тому, що не досягли життєвого успіху, які гасла і передвиборчі обіцянки відповідають їх настроям.

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Олег Шамшур: «В російсько-українській війні очевидним є китайський слід. Тож надання Україні підтримки вписується у зусилля майбутньої Адміністрації Трампа зі стримування Китаю». Фото wikipedia.org

— З яких вони соціальних груп?

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— Здебільшого, це білі американці без вищої освіти. Зважте, що люди без вищої освіти в цілому становлять приблизно 60 відсотків виборців США. Також важливо розуміти, що Трампа підтримала не тільки велика частина цього електорату, але й чимало представників інших соціальних груп, в тому числі, люди з вищою освітою та високим майновим статусом (гасло «Америка передусім» багатьом до вподоби).

Слід відзначити одну з особливостей результатів цих виборів: Камала Гарріс здебільшого отримала підтримку жінок, а Трамп — чоловіків (хоча він зміг привернути на свій бік більшу кількість жінок, ніж передбачали демократи).

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— Але на цих виборах переміг не лише Трамп, але й Республіканська партія в цілому — її представники матимуть більшість місці в обидвох палатах Конгресу США. В чому причина такого успіху?

- Результати виборів до Палати представників ще підраховують, але шанси республіканців утримати тут більшість непогані.

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Пояснення успіху республіканців треба шукати у стратегічних помилках їх політичних конкурентів та тих факторах, які зумовили перемогу Трампа. Важливо взяти до уваги й те, що Республіканська партія суттєво змінилась. Трампу вдалося перетворити її з партії, умовно кажучи, членів заміських клубів в партію робітничого класу, причому вона стає мультирасовою. До того ж Дональд Трамп збільшив свою підтримку й серед чорношкірих та іспаномовних американців.

— Що, на вашу думку, буде пріоритетним для Дональда Трампа на посту президента США?

— Передусім економіка та стримування напливу мігрантів. До речі, проблема міграції, дійсно, дуже серйозна й гостра, вона впливає на багато сфер життя США.



«Очевидно, Трамп не хоче заробити собі репутацію слабака, якого переміг путін»

— На ваш погляд, що стане центральним в зовнішній політиці Адміністрації Трампа?

- Важко передбачити, до яких конкретно кроків в міжнародних справах вдасться новий президент США. Чому? Відповідь на це питання дав відомий американський дипломат Джон Роберт Болтон. Він був послом США в ООН, а потім радником з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа. Приблизно, слова Болтона звучать так: «Якщо ви хочете зрозуміти, якою є зовнішньополітична концепція Трампа, то у вас нічого не вийде — її в нього немає».



Чому Болтон сказав таке про свого колишнього шефа? Бо на прийняття Трампом рішень (в тому числі із зовнішньополітичних питань) в значній мірі впливають емоції, особисті вподобання, стосунки з тим чи іншим державним лідером. Нерідко Трамп покладається не на думку експертів, а на своє власне розуміння тих чи інших проблем, інтуїцію.

Разом з тим, зрозуміло, що в центрі зовнішньої політики Дональда Трампа буде протистояння з Китаєм. Адже це єдина країна, яка не тільки хоче, але й потенційно може змінити сучасні правила гри в світовій політиці. Про цю загрозу з боку КНР йдеться в новій Стратегій національної безпеки США.

Безумовно, особливу велику увагу нове керівництво США приділятиме й Близькому Сходу, підтримуватиме Ізраїль. Головна проблема для обох цих країн в даному регіоні — Іран з його агресивною антиізраїльською та антиамериканською політикою.

Щодо НАТО. Під час виборчої компанії тоді ще кандидату в віце-президенти США Дж. Д. Венсу випало роз’яснювати заяви Трампа. Венс в своєму інтерв’ю CBS сказав, що Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов’язання в рамках Північноатлантичного альянсу. Проте він наголосив, що НАТО — це не благодійна організація. Тому союзники мають брати на себе витрати для посилення оборонних можливостей альянсу, а також — допомоги Україні. Розумієте, військова агресія росії проти нашої країни розглядається Трампом як європейська проблема. Тому, за його логікою, допомогу мають надавати передусім країни Європи.

У вересні нинішнього року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом

— Які рішення Трамп найвірогідніше прийме щодо України?



- Дональд Трамп робив різні заяви стосовно нашої країни — від, м’яко кажучи, дивних (наприклад, про те, що путін молодець, окупувавши Донбас), до більш-менш конструктивних, які, здається, відкривали певні вікна можливостей. На мій погляд, ані сам Трамп, ані його найближче оточення не вірять, що Україна може перемогти в цій війні. Майбутній президент США скептично ставиться й до продовження надання безплатної допомоги нашій країні, принаймні в обсягах і формах, які існували за Адміністрації президента Джо Байдена. Втім, можливо, що Дональд Трамп погодиться на продовження надання нам збройної та фінансової підтримки, але у вигляді кредитів, на кшталт ленд-лізу. Судячи з заяв його близького оточення, ще один прийнятний для Трампа варіант надання нам допомоги від США — це оплата європейцями американських поставок.



Зауважу, що помилкою українського керівництва і наших партнерів було відмовитись від ленд-лізу і дати відповідному закону «вмерти».

— Чи життєздатна ідея Трампа про те, що американську допомогу Україні мають оплачувати країни Європи?

— Думаю, що це не дуже реалістично — ані в політичному плані, ані в плані фінансовому.

— Що являє собою так званий «мирний план Трампа» про припинення війни в Україні?

— Якщо вірити Дж.Д.Венсу та американським ЗМІ, йдеться про припинення вогню, утворення демілітаризованої зони, фактичне залишення росії загарбаних нею українських земель, відмова України від вступу в НАТО принаймні в найближчі 20 років. Як Трамп планує втілити ці задуми, невідомо. Телефонними дзвінками йому цього не досягти.



— Чи має Україна можливості впливати на позицію Трампа?



- Думаю, що має спробувати — вибору нема. Очевидно, він не хоче заробити собі репутацію слабака, якого переміг російський диктатор. До того ж Трамп не хоче давати приводу казати, що він маріонетка путіна.

Україна має використовувати той факт, що велика частина населення і багато політиків Америки виступають за продовження допомоги нашій країні. І ще одне: в російсько-українській війні очевидним є китайський слід. Тож надання Україні підтримки вписується в зусилля майбутньої Адміністрації Трампа зі стримування Китаю. Цю думку слід довести до нового президента США та його оточення, а для цього треба шукати там «притомних» та впливових людей.

— Чи реально виконати «мирний план Трампа»?

— Цей план — стартові забаганки Трампа. А чи буде це втілено? Сподіваюсь, що ні, адже це план капітуляції України. Але те, що Трамп намагатиметься реалізувати пункти свого плану, у мене сумнівів немає. Через це наша країна вступає в період ще більш серйозних ризиків, ніж раніше.

Раніше експерт пояснив, чому не варто боятися зближення між Трампом і путіним.

Фото з відкритих джерел

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