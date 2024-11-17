Гаррі міг «спустити з небес на землю»: королівська експертка пояснила, чому Вільяму треба спілкуватися з братом

Останніми роками між принцами Вільямом та Гаррі були напружені стосунки. Брати зараз не спілкуються. Однак королівська письменниця Тіна Браун вказала на нещодавнє інтерв’ю Вільяма в Південній Африці як на причину того, чому вплив Гаррі може бути корисним, пише видання The News.

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За словами Браун, Гаррі був братом, який міг «спустити Вільяма з небес на землю», пропонуючи більш нешанобливий і приземлений погляд, коли це було необхідно.

Вона розкритикувала нещодавні зауваження Вільяма щодо його підходу до королівських обов’язків, які, на її думку, перегукуються з давніми зусиллями його батька, короля Чарльза.

Під час інтерв’ю Вільям описав своє бачення «монархії, яка піклується про людей», а також розповів про важливість емпатії в лідерстві. Хоча його наміри були благими, Браун припустила, що його слова були дещо декларативними.

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У своєму інтерв’ю Вільям пояснив свою прихильність модернізації монархії, сказавши: «Я намагаюся зробити це для свого покоління. І щоб ви краще зрозуміли, я роблю це, можливо, з меншою літерою R у слові „королівський“. Це більше про філантропію, співпрацю, організацію та допомогу людям. Я також збираюся додати співчуття, тому що я справді дбаю про те, що я роблю. Це допомагає впливати на життя людей. Ми могли б зробити більш чуйне керівництво в усьому світі. Це те, що я намагаюся донести, це те, що також намагається донести Кетрін».

Нагадаємо, нещодавно принцеса Кейт прийняла важливе рішення захистити монархію короля Чарльза на тлі чуток про його зречення через стан здоров'я.

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