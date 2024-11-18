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Булочки з повидлом: смачна випічка до кави чи чаю

22:00 18 листопада 2024
Булочки з повидлом

В осінні дні, коли мало сонця та тепла, дуже хочеться побалувати себе та рідних смачною випічкою. Можна приготувати ароматні булочки з сиром або булочки з повидлом — це ласощі, які знайомі нам з дитинства. Приготувати їх легко. А з чаєм чи кавою — це справжня насолода.

Кулінар Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом приготування булочок із повидлом.

Інгредієнти

Для опари:

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70 г борошна
10 г свіжих дріжджів
30 г цукру
150 г теплого молока

Всі інгредінди з'єднуємо, перемішуємо та залишаємо у теплому місці на 35−40 хвилин.

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Для тесту:

Опара
1 яйце
300 г борошна
Сіль ланцюжок
50 г цукру
5 г ванільного цукру
50 г вершкового масла

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Для змащування:

1 жовток та трохи молока

Для начинки :

Джем чи повидло — до смаку

Приготування:

Збиваємо яйце з сіллю, цукром і ванільним цукром, з'єднуємо з опарою і додаємо борошно, що просіює. І поступово додаємо м'яке вершкове масло. Вимішуємо тісто. І на півгодини поміщаємо у тепле тісто. Обминаємо. Розділити тісто на порції. Накриваємо та даємо постояти ще 10 хвилин. Формуємо булочки, начиняємо джемом чи повидлом. Ставимо в теплу духовку на вистоювання на 20 хвилин. Змащуємо сумішшю жовтка та молока. Випікаємо при 180 градусах приблизно 15−20 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ніжні булочки з корицею за рецептом відомого фудблогера Лілії Цвіт .

Фото з альбому Елли Іванової

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