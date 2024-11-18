Булочки з повидлом: смачна випічка до кави чи чаю
В осінні дні, коли мало сонця та тепла, дуже хочеться побалувати себе та рідних смачною випічкою. Можна приготувати ароматні булочки з сиром або булочки з повидлом — це ласощі, які знайомі нам з дитинства. Приготувати їх легко. А з чаєм чи кавою — це справжня насолода.
Кулінар Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом приготування булочок із повидлом.
Інгредієнти
Для опари:
70 г борошна
10 г свіжих дріжджів
30 г цукру
150 г теплого молока
Всі інгредінди з'єднуємо, перемішуємо та залишаємо у теплому місці на 35−40 хвилин.
Для тесту:
Опара
1 яйце
300 г борошна
Сіль ланцюжок
50 г цукру
5 г ванільного цукру
50 г вершкового масла
Для змащування:
1 жовток та трохи молока
Для начинки :
Джем чи повидло — до смаку
Приготування:
Збиваємо яйце з сіллю, цукром і ванільним цукром, з'єднуємо з опарою і додаємо борошно, що просіює. І поступово додаємо м'яке вершкове масло. Вимішуємо тісто. І на півгодини поміщаємо у тепле тісто. Обминаємо. Розділити тісто на порції. Накриваємо та даємо постояти ще 10 хвилин. Формуємо булочки, начиняємо джемом чи повидлом. Ставимо в теплу духовку на вистоювання на 20 хвилин. Змащуємо сумішшю жовтка та молока. Випікаємо при 180 градусах приблизно 15−20 хвилин.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ніжні булочки з корицею за рецептом відомого фудблогера Лілії Цвіт .
Фото з альбому Елли Іванової53
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