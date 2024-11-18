«Полтавський» капусняк: готуємо з товченою картоплею на копчених домашніх кістках

Як у кожної господині є свій рецепт борщу, так і в кожної є свій рецепт капусняку. На заході країни капусняк готують схожим до юшки, а на сході — достатньо густим.

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Саме такий варіант запропонували приготувати на каналі «Карпатські шкварки».

Цей капусняк готується з товченою картоплею на копчених домашніх кістках. Але, як завжди, основним інгредієнтом є капуста.

Полтавський капусняк

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Інгредієнти:

Капуста квашена 1 кг.

Кістки копчені

Вода 3 л.

Картопля 4 шт.

Цибуля 1 шт.

Корінь петрушки 1 шт.

Перець духмяний

Сало 150 гр.

Помідори мелені 500 гр.

Сіль та перець до смаку

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Приготування:

Ребра залити холодною водою й поставити варити.

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Додати у каструлю до ребер чищену цибулю, корінь петрушки, декілька горошин духм'яного перцю і чотири середні картоплі.

Картоплю потрібно варити до готовності, потім витягти з каструлі.

На засмажку потрібно порізати кусок свіжого сала. Смажити до тих пір, поки шкварки не стануть золотисто-коричневими. Але пересмажувати теж не варто.

Підсмажити цибулю на шкварках. Додати до засмажки консервовані мелені помідори (можна замінити на томатний сік, пасту або соус). Смажити 5 хвилин.

Відварену картоплю витягти з бульйону й потовкти. Додати трохи бульйону й довести картоплю до стану пюре.

Картоплю додати до засмажки, все гарно перемішати й протушкувати разом.

Квашену капусту дрібно порізати. Відправити капусту у каструлю й варити до готовності приблизно 40 хвилин.

Кістки витягти з каструлі на тарілку.

Посолити, поперчити капусняк. В кінці додати засмажку й проварити все разом близько 5 хвилин.

Вийшов дуже смачний, поживний суп, який подавати гарячим зі шматком копченого відвареного ребра.

Також своїм рецептом капусняку, який можна приготувати досить просто та швидко, поділився автор кулінарного сайту Паша Борщ.

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