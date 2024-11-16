Так капусняк готували мама і бабуся: рецепт традиційної української страви (відео)

Капусняк — це перша страва традиційної української кухні. Він поступається у народній любові хіба що борщу. Як з борщем, існує безліч рецептів та варіацій капусняку.

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Страву можна приготувати як на м’ясному бульйоні, так і на овочевому. Капусту можна брати як свіжу, так і квашену. Можна приправляти салом, шкварками або сметаною.

Сьогодні своїм рецептом традиційного українського капусняку поділилася блогерка з каналу «Бабусині рецепти».



Вона зазначила, що так капусняк готували її мама та бабуся. Жінка запропонувала приготувати страву на свиній рульці.

Для приготування 5 літрів капусняку потрібні такі складники:

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600 гр квашеної капусти (вага після відтискання)

1,2 кг картоплі

1 середня рулька

250−300 гр підчеревини або копченого бочку

250−300 гр мисливських ковбасок

2 середні цибулини

1 велика морквина

50 гр масла вершкового

50 мл олії

1−2 ст. л муки

1ст. л томатної пасти

4 горошини духмяного перцю

10 горошин чорного перцю

3 лаврових листки

1 ч. л кмину

Сушені петрушка і кріп

Приготування:

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Рульку потрібно вимочити у підсоленій воді, пошкребти, залити водою й варити на середньому вогні приблизно 3 години.

Готову рульку витягти з бульйону. Коли вона трохи охолоне, відділити м'ясо від кісток.

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У бульйоні буде готуватися капуста.

Квашену капусту промити й добре віджати руками. Відправити капусту у бульйон.



У каструлю до капусти додати декілька горошин духмяного та чорного перцю, лавровий лист.

Накрити кришкою й варити до готовності.

Картоплю почистити, нарізати дрібними кубиками, залити водою (на 2 пальця вище картоплі) й поставити варитися в окремій каструлі. Варитися картопля повинна до напівготовності.

Якщо ж картоплю покласти варитися до кислої капусти, то вона буде довго готуватися й може бути твердою.

Засмажку до капустняка потрібно робити на підчеревині.

По-перше, зрізати шкірку й відправити її у каструлю, в якій готується капуста.

Саму підчеревну нарізати дрібненькими шматочками й покласти на сковорідку, додати трохи олії.

Дрібними кубиками нарізати цибулю. Коли з підчеревини утворилися шкварки, додати до них цибулю й смажити, доки цибуля не стане прозорою.

Потім у сковорідку додати почищену й потерту моркву. Смажити до готовності моркви, періодично помішуючи.

Коли капуста майже готова, додати до неї картоплю разом з водою, в якій та варилася.

У засмажку додати порізаних мисливських ковбасок. Для кольору страви можна додати ложку пасти томатної.

Готову засмажку відправити у каструлю й тепер готувати усе разом.

Посолити, поперчити, додати сухі трави.

До капусняку можна додати рис або пшоно. Зварити крупи потрібно окремо до напівготовності.

Додавати наприкінці готування.



В кінці покласти у каструлю розібрану від кісток рульку. Перемішати й проварити 2−5 хвилин.

«У моїй сім'ї капусняк люблять всі від найбільшого і найстаршого до найменшого і наймолодшого. Тому, друзі, готуйте його і нехай він смакує вам і вашим рідним. Бо хіба може бути щось смачніше за наші традиційні українські страви», — зазначила господиня.

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